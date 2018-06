Proyecto para sanear las EPS del país aprobó el Senado

–Por 50 votos por el sí y 2 por el no, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto que faculta a las Cajas de Compensación Familiar, a destinar recursos para el saneamiento de pasivos en salud o el cumplimiento de condiciones financieras aplicables a las EPS.

La iniciativa modifica temporal y parcialmente la financiación de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec).

Se faculta a las Cajas de Compensación Familiar a destinar recursos para el saneamiento de pasivos en salud o el cumplimiento de condiciones financieras aplicables a las EPS, que son administradas por las Cajas de Compensación Familiar del país.

El proyecto contempla un 10% adicional para fortalecer el saneamiento de pasivos exclusivo para las Cajas de compensación que cuente con programas de salud de régimen subsidiado o que participen en el aseguramiento en salud y que se encuentren en procesos de reorganización institucional aprobados por la Superintendencia Nacional de Salud.

El senador ponente Eduardo Pulgar explicó el proyecto salvará a las Cajas de Compensación, que están a punto de ser cerradas.

La senadora Daira Galvis dijo que la responsabilidad del Congreso, va más allá de lo que se trata un simple proyecto.

“Se están comprometiendo recursos en cinco vigencias. A nuestro juicio no podemos aprobar una iniciativa que es lesiva a los intereses de colombianos, quienes pagan los parafiscales. Quiero que este Congreso sea consciente de lo que se está aprobando, no podemos ir en contra de los intereses de los colombianos”, precisó la senadora.

El senador Álvaro Uribe Vélez manifestó que en la actualidad existe un déficit de 3 billones en el sector de la salud y advirtió la necesidad de aprobar el proyecto para aliviar la crisis existente en el sector de la salud.

Por su parte la senadora Arleth Casado expresó que no estaba de acuerdo con la iniciativa. “Hay que respetar los ahorros que han hecho los trabajadores, para cuando ellos estén cesantes. La solución no es coger del Fosec. No estoy de acuerdo que este recurso se destine para sanear las EPS”. La senadora anunció su voto negativo.

Otras iniciativas

Así mismo la plenaria del Senado aprobó dos proyectos, el primero relacionado con la línea sucesorial, a través de una reforma al Código Civil, “pretende aumentar la libertad de testar pudiendo asignar los recursos que una persona ha logrado acumular a lo largo de su vida”. Iniciativa congresional y que contó con la ponencia favorable del senador Germán Varón Cotrino.

Y la segunda, un proyecto que modifica la ley de medio Ambiente y que busca que Cormacarena pueda mantener la jurisdicción en los 29 municipios del departamento del Meta. Esta iniciaiva es de origen gobernamental y contó con la ponencia favorable de los senadores Maritza Martínez y Manuel Guillermo Mora.