“Senegal es un equipo fuerte, muy duro individualmente”: José Pékerman

En rueda de prensa, el técnico de la Selección Colombia, José Nestor Pékerman, se refirió a la importancia del partido de mañana contra Senegal y habló sobre el estado físico de Abel Aguilar y David Ospina.

Estado físico de Aberl Aguilar y David Ospina

“Ambos están en periodo de recuperación, tenemos buenas noticias respecto a todos. David Ospina él está totalmente recuperado fue solo un golpe y está en perfectas condiciones. Abel no es una lesión grave y en unos días se tomará otra precaución, lo único es que para este partido debemos reservarlo pero no hay hematoma ni rotura, es cuestión de algunos días y esperar que vuelva lo antes posible”.

Nivel de la Selección Colombia

“Los resultados obtenidos ante Polonia le han dejado muy convencido del nivel de la Selección Colombia. Todo el equipo realizó un gran partido que permitió lograr el resultado que se necesitaba”.

Senegal

“Senegal es un equipo fuerte, muy duro individualmente y colectivamente. Sus jugadores hacen parte de varias ligas y cuentan con la experiencia para resolver diferentes tipos de partidos.Nosotros esperamos que cambie esa situación, primero por que lo necesitamos y porque tenemos otro estilo. Buscaremos sus puntos débiles para generarles inconvenientes”.

En el caso de no clasificar a octavos de final

“Pienso que vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. No nos pasa por la cabeza ni por un momento. Somos optimistas y queremos avanzar”.

Su relación con los jugadores de la Selección Colombia

“Esta es una profesión complicada y una de las satisfacciones que siente un entrenador es el contacto con los futbolistas y seguir apreciando el fútbol como tal y no con otras cosas.El fútbol es algo donde se puede apreciar el talento, aunque sea una competencia feroz. Yo sigo con ese principio de apreciar los talentos y cuando veo algo que me sorprende gratamente lo manifiesto, aunque aveces también vienen los tirones de orejas”.

Hinchas colombianos

“La gente acompaña la selección, es muy generosa la gente de Colombia ese pueblo ama la selección y eso nos motiva muchísimo. Nos duele cuando no les podemos dar satisfacciones y nos alegramos con los triunfos que ofrecemos, por eso queremos darles alegría en cualquier parte del mundo”.