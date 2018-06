Colombia a clasificar: Ante Senegal tiene que ser tan contundente como lo fue ante Polonia

–El seleccionado colombiano está mentalizado para enfrentar este jueves a Senegal con la misma contundencia con la que enfrentó a Polonia. El hecho es que tiene que ganar para lograr la clasificación y pasar a octavos de final de la Copa Mundo Rusia 2018.

Así lo reseña Radamel Falcaco García:

Esta es la formación de Colombia para este crucial partido en el Estadio de Samara:

En rueda de prensa, tras el último entrenamiento este miércoles, el técnico José Pékerman advirtió efectivamente que “es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegura la clasificación”.

Agregó que “el ánimo en el plantel es muy fuerte y tenemos que ser optimistas por lo que sucedió en el último juego”.

“El partido define el grupo y el resultado va a determinar el futuro de los equipos. Cissé está haciendo muy buen trabajo, de hecho, Senegal venía con buenos antecedentes, pero lo está ratificando en estos dos juegos. Pienso que va a ser un partido de mucha intensidad y muy competitivo. Espero que nos llevemos el triunfo”, expresó Pékerman.

Además anunció la buena noticia de que “David Ospina está totalmente recuperado”, pues advirtió que fue sólo un golpe y está en perfectas condiciones.

Además indico que la lesión de Abel “no es grave, en unos días se tomará alguna otra precaución, pero lo único es que para este partido debemos preservarlo”.

“Antes de llegar al torneo, sabíamos que Senegal era un equipo muy fuerte, muy duro y que individual y colectivamente tiene características físicas y jugadores de capacidad. Juegan como europeos. Es un equipo acostumbrado a jugar en Inglaterra, Francia, Italia, España”, señaló Pékerman.

“Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar a octavos. No se nos pasa por la cabeza quedar eliminados. Estamos haciendo todo para quedarnos. Somos optimistas”, puntualizó.

El técnico del combinado nacional destacó que “la gente que acompaña a la Selección es una maravilla. Los colombianos son muy generosos. Ese pueblo, esa gente, ama a su Selección y siempre está cerca del equipo, de los jugadores, de nosotros. Eso nos motiva muchísimo y también nos duele cuando no podemos darle satisfacciones. Ojalá podamos responder a ese afecto que siempre despliegan en cualquier lugar del mundo”.

A su turno, Dávinson Sánchez admitió: “A nivel de Mundial nadie te va a regalar nada y menos en una época en la que el fútbol ha evolucionado muchísimo”.

“Empezar con derrota en un torneo tan corto como un Mundial podría ser difícil de revertir, pero lo hicimos bien, ganamos y tomamos esa victoria con gran entusiasmo, pero también con la cabeza de saber que está asimilado. Pensamos en nosotros. Colombia siempre va a ser más importante que el oponente que tengamos delante”, agregó.



“Nosotros pensamos en el equipo, no en las individualidades. Mané es un gran jugador, ha hecho una buena temporada en la Premier League, pero nos concentramos en las cualidades de Senegal. Desde luego, es un futbolista importante para su selección, pero lo más importante es Colombia”, concluyó Dávison.

Por primera vez Colombia y Senegal jugarán en una @fifaworldcup_es. En el historial, dos amistosos: en 2011 Colombia ganó 2 a 0 y en 2014 empataron 2 a 2. Será el cuarto encuentro del combinado nacional ante africanos en la máxima cita. ??????#MiCorazónTricolor #Rusia2018 pic.twitter.com/F4gZy82E4l — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 27 de junio de 2018