Colombia tiene mucha confianza de poder competir y llevarse un triunfo contra Inglaterra: José Pékerman

En rueda de prensa, el técnico de la Selección Colombia, José Pérkeman, se refirió al comportamiento táctico de la Selección, habló del estado de salud de James Rodríguez y de sus expectativas de cara a los octavos de final.

Lesión de James

Lo que puedo decir es que estoy muy preocupado. Es muy duro para el equipo esta situación. No quise entrar en los comentarios deliberadamente. En todos los partidos sentimos una situación crítica. No es una situación cómoda. Él entrenó normalmente hasta el día de ayer (miércoles), se quedó rematando al final penales y tiros libres. Estaba en todas las condiciones y en el último no hubo ningún indicio y después de ahí no lo sé. Al momento no tengo la confirmación de la lesión. Hay que esperar. Esperamos que sean buenas noticias, luego de la revisión, de saber bien lo que pasó.

Reacciones del partido contra Senegal

“El partido estuvo muy difícil porque no podíamos sostener el balón en el medio campo. No hay una fórmula para decir que un equipo superó en el resultado solamente por el gol. Sin embargo, la pelota parada la trabajamos muy bien, no es casualidad, tenemos buenos ejecutantes y cabeceadores”.

Próximo rival: Inglaterra

Sabemos que los equipos que llegan a octavos, estamos en los 16 mejores equipos del Mundial. El equilibrio marca la tendencia e Inglaterra es un equipo joven, que se le nota con mucha confianza, que tiene buenos recursos individuales y ha logrado con comodidad pasar el grupo. Sin duda que ahora vienen otro tipo de partidos. Competitivos al máximo. Acá no hay partidos para especular o tener un altibajo. Esta es una situación límite. Inglaterra tiene la capacidad y sería un enfrentamiento en donde Colombia tiene mucha confianza de poder competir y llevarse un triunfo.

Estado anímico del equipo

Son satisfacciones que nos están dando los jugadores. Son procesos que se van dando y se fueron fortaleciendo. En un Mundial tener estas buenas actuaciones es muy positivo. También el tema de que están fuertes emocionalmente es importante. En el segundo tiempo nos metimos en el partido porque ya lo de James había pasado. Muriel entró bien en el partido, en un partido complicado. Esto había que resolverlo en las distintas líneas. Fuimos ganando confianza, Cuadrado entendió un poco más que Senegal nos estaba anulando. Mejoramos. Carlos Sánchez se acomodó más al partido. Los rendimientos fueron mejorando y el equipo subió de nivel.