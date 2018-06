Futuro de la caficultura colombiana es promisorio: Santos

–El presidente Juan Manuel Santos afirmó que “el futuro de la caficultura colombiana es bueno, promisorio”, tras destacar que este sector ha sido muy importante para la economía nacional, por lo cual, advirtió, hay que fortalecerlo.

El Mandatario recordó que en los últimos ocho años Colombia logró casi duplicar la producción del grano y alcanzar ingresos por encima de 7 billones de pesos.

“Es algo que tienen un efecto muy importante en los indicadores, en la economía y eso hay que mantenerlo y fortalecerlo”, expresó Santos en la celebración del Día Nacional del Cafe y de los 80 años de la fundación del Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé), con sede en el municipio de Chinchiná, Caldas.

El jefe del Estado consideró “totalmente factible alcanzar una producción de 18 millones de sacos”.

Durante el evento, en el que los cafeteros le hicieron un homenaje de reconocimiento y gratitud, el Jefe del Estado se refirió al primer aniversario de la dejación de las armas por parte de las Farc, que se cumplió precisamente este miércoles.

“Una muy feliz coincidencia que le cambió la historia a este país y que sin duda alguna ayudara a que la caficultura colombiana se mantenga como el motor del desarrollo rural de este país”, señaló.

El presidente recordó que su vida laboral comenzó hace 42 años en la Federación Nacional de Cafeteros, en la Fábrica de Café Liofilizado de Chinchiná y más tarde como director de la oficina en Londres y representante ante la Organización Internacional del Café (OIC), donde se negociaba cada año el pacto mundial de cuotas exportables.

También recordó que al comenzar su gobierno los cafeteros enfrentaban una difícil situación y fue entonces cuando se firmó el Acuerdo de Prosperidad Cafetera.

Y la producción de 7.8 millones de sacos llegó a más de 14 millones durante cuatro años consecutivos, en tanto que la caficultura pasó de generar 3 billones de pesos a 7.5 billones.

El Presidente Santos resaltó lo que ha sido la caficultura en la historia de Colombia y en particular el capital social creado por la Federación, que “ha sido de una tremenda importancia”, ya que logró dar un mejor nivel de vida a las más de 500 mil familias cafeteras, comparado con el resto del país.

En el acto participaron el presidente del Comité Directivo de la Federación de Cafeteros, Luis Javier Trujillo; el Gerente de la Federación, Roberto Vélez Vallejo; el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga.

“Y decirles: yo siempre me sentiré parte de este gremio. Eso no me lo quita nadie. Estaré con ustedes hasta el último día de mi vida. Muchas gracias por lo que me ayudaron durante estos 42 años, muchas gracias por lo que me enseñaron y qué bueno haber podido retribuirles en algo y qué bueno poder decir me siento muy orgulloso y muy satisfecho porque he sido, en la historia de Colombia, el Presidente más amigo”, concluyó.

Cenicafé se creó en 1938 para estudiar los aspectos relacionados con la producción en las fincas, la cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el manejo y la utilización de los subproductos de la explotación cafetera, y la conservación de los recursos naturales de la zona cafetera colombiana.