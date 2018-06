Ataque a tiros al diario de Maryland, EE.UU dejó 5 muertos; el gatillero actuó por venganza

–Como Jarrod W. Ramos, de 38 años, con un resentimiento de larga data contra el periódico, fue identificado el autor del ataque a bala contra The Capital Gaceta, que dejó cinco muertos y dos heridos.

El sujeto, que actuó por venganza, según las autoridades, se abrió paso con una escopeta en la redacción de la Gaceta de la Capital en Annapolis, del estado de Maryland, en el este de Estados Unidos.

Los periodistas se refugiaron bajo sus escritorios y suplicaron ayuda a través de las redes sociales. Un reportero describió la escena como una “zona de guerra”. Un fotógrafo dijo que saltó sobre un colega muerto y huyó por su vida.

Según publicó el mismo diario, la disputa de Ramos con el Capital Gazette comenzó en julio de 2011 cuando un columnista escribió sobre un caso de acoso criminal en su contra. RAmos presentó una demanda por difamación contra el columnista y el editor y editor de la organización. Un tribunal dictaminó a favor de la Gaceta de Capital, y un tribunal de apelaciones confirmó el fallo.

Ni el columnista, Eric Hartley, ni el editor y editor, Thomas Marquardt, estaban en el periódico durante el tiroteo.

La policía dijo que el sospechoso usó “granadas de humo” en el ataque. Dijeron que 170 personas estaban adentro en ese momento.

Las víctimas fueron identificadas como Rob Hiaasen, de 59 años, un ex escritor de The Baltimore Sun que se unió a Capital Gazette en 2010 como editor asistente y columnista; Wendi Winters, de 65 años, corresponsal de la comunidad que encabezó publicaciones especiales; Gerald Fischman, 61, editor de la página editorial; John McNamara, 56, un escritor del personal que había cubierto la escuela secundaria, la universidad y los deportes profesionales durante décadas; y Rebecca Smith, de 34 años, una asistente de ventas contratada en noviembre.

Otros dos resultaron heridos en el ataque que comenzó alrededor de las 2:40 p.m. en las oficinas de Capital Gazette en 888 Bestgate Road en Annapolis.

“Este fue un ataque dirigido a la Gaceta de la Capital”, dijo el subjefe de la policía del condado de Anne Arundel, William Krampf. “Esta persona estaba preparada hoy para venir. Estaba preparado para dispararle a la gente”.

The Capital Gazette es propiedad de The Baltimore Sun.

Phil Davis, un reportero del crimen de la capital que estaba en el edificio en el momento del tiroteo, dijo que varias personas recibieron disparos mientras él y otros se escondían debajo de sus escritorios. Dijo que había un solo hombre armado.

“Un pistolero entró por la puerta de vidrio a la oficina y abrió fuego contra varios empleados”, escribió en Twitter. “No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero es malo”.

“No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir disparos mientras estás debajo de tu escritorio y luego escuchar la recarga del pistolero”.

Davis dijo luego que The Sun dijo que “era como una zona de guerra”, una escena que sería “difícil de describir por un tiempo”.

“Soy un reportero de la policía. Escribo sobre esto, no necesariamente en este sentido, sino en tiroteos y muertes, todo el tiempo “, dijo. “Pero por mucho que trate de articular lo traumatizante que es esconderse debajo de su escritorio, no lo sabrá hasta que esté allí y se sienta impotente”.

Davis dijo que él y otros estaban escondidos debajo de sus escritorios cuando el tirador dejó de disparar. Luego llegó la policía y rodeó al tirador.

El fotógrafo Paul Gillespie había terminado de editar fotos de una tarea y se estaba preparando para la siguiente cuando escuchó disparos detrás de él y las puertas de cristal de la sala de redacción se hicieron añicos.

Escuchó otro disparo, dijo, se metió debajo del escritorio de un compañero de trabajo “y se acurrucó lo más pequeño que pude”.

“Me sumergí debajo de ese escritorio lo más rápido que pude, y por la gracia de Dios, él no miró hacia allá”, dijo. “Estaba acurrucado, tratando de no respirar, tratando de no hacer un sonido, y él disparó a la gente a mi alrededor”. (Con información de Capital Gaceta y Xinhua).