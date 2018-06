Cada media hora la Policía de Tránsito detiene un borracho al volante en Colombia

Uno de los puentes festivos más transitados del año, las celebraciones en las ferias y fiestas en diferentes lugares y los excesos de los festejos por los partidos del Mundial de Fútbol son una mezcla peligrosa para la seguridad vial del país.

Así lo dijo Germán Cardona, Ministro de Transporte, en vísperas del puente festivo de San Pedro y San Pablo, que esta ocasión espera una movilización de 4.046.534 automotores, 40.000 más para esta misma época que el año anterior.

En el caso de los accidentes de tránsito producidos por estado de embriaguez, las cifras de la Ditra revelan que en el primer semestre del 2018 se registraron 409 siniestros, dejando 103 personas fallecidas y 566 lesionados. Adicionalmente, en lo corrido del año, la Ditra ha sorprendido y sancionado a 9.542 conductores ebrios en el país. No obstante, se registró una disminución en el número de accidentes en 7%, si se tiene en cuenta que en el mismo periodo del 2017 los accidentes producidos por embriaguez alcanzaron 440. Un conductor ebrio tiene 140 más posibilidades de accidentarse que uno sobrio.

“Este año la Ditra ha sorprendido y sancionado a 9.542 conductores en estado de embriaguez en el país, entre el primero de enero y el 27 de junio. Eso significa que cada media hora la Policía de Tránsito detiene un conductor borracho al volante. Es un dato escandaloso. Si potencialmente cada uno de ellos tiene 140 veces más posibilidades de accidentarse que una persona sobria, como indica un estudio de Nueva Zelandia que conoce Ditra, ¿cuántas tragedias hemos evitado con este tipo de controles? No me quiero imaginar la cantidad de tragedias que hubieran ocurrido en Colombia si todo el sector transporte no detuviera estas personas ebrias al volante”, comentó el Ministro Cardona.

Agregó que si estas son las cifras de los retenes, preocupa la cantidad de conductores que manejan con licor y no son reportados. “Nuestro llamado es a celebrar la vida, a visitar, recorrer y disfrutar la infraestructura, pero evitando los excesos de todo tipo. Pasear es sinónimo de descansar”, indicó el Ministro Cardona.

En el Plan Operativo de Seguridad Vial dispuesto a partir de este viernes habrá un control de tráfico, así como disposiciones y controles sobre consumo de bebidas alcohólicas y cumplimiento de normas que estarán acompañadas por sobrevuelos para determinar los conductores que tienen exceso de velocidad.

“El año pasado en este puente festivo, de las 5.720 pruebas de embriaguez realizadas a conductores en las vías, 329 fueron positivas. Las ciudades con mayor cantidad de conductores ebrios fueron Barranquilla (41), Bogotá (35) y Bucaramanga (21)”, sostuvo por su parte el General Ramiro Castrillón, director de DITRA.

Las autoridades serán exigentes con el porte del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), así como con la Revisión Técnico-Mecánica: “No seremos tolerantes con la irresponsabilidad de los conductores y todos los automotores que circulen en Colombia. Deben portar estos documentos y vamos a hacer muy exigentes a lo largo y ancho de Colombia con este tipo de controles”, sostuvo el ministro en rueda de prensa.

Las medidas para proteger la vida de los colombianos no solo serán para quienes disfrutan las festividades de San Pedro y San Pablo en Huila y Tolima sino que se extenderán a los viajeros que se desplacen al Festival Internacional del Joropo en el departamento del Meta. “Hacemos un llamado a los colombianos que disfrutarán de estas fiestas para que no conduzcan si van a consumir bebidas alcohólicas, para que respeten las señales de tránsito, y quienes se desplacen en moto, que eviten el uso de espuma y harina”, señaló Alejandro Maya, director de la ANSV.

En los últimos cuatro años la mortalidad por siniestros viales durante la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo vienen crecido a una tasa promedio anual del 4%. La cantidad de personas lesionadas con ocasión de estos hechos también viene en aumento a una tasa promedio anual del 7%.

Cifras de la DITRA revelan que el año pasado en el mismo puente festivo se presentaron 746 siniestros que dejaron 93 personas fallecidas y 964 lesionados en las diferentes vías del país. De igual forma se impusieron 3.779 comparendos. Las infracciones más sancionadas fueron no portar licencia de conducción (819); conducir sin observar las normas para motos (674); revisión técnico – mecánica (387); adelantar en zona prohibida (127); transporte informal (103) y seguro obligatorio (133).

Las proyecciones de movilidad permiten inferir un registro paso – peaje de 4.046.534 vehículos, destacando el departamento de Cundinamarca con 1.313.521 registros, y se espera que de Bogotá salgan 431.700 automóviles.

Principales recomendaciones para los viajeros que van por tierra:

• Practicar la revisión técnico-mecánica antes de salir; mantener las luces encendidas así sea de día, porque eso duplica la visibilidad.

• Viajar lo más temprano posible para evitar las congestiones en las carreteras; siempre llevar el kit de carretera y de primeros auxilios.

• Tener al menos un teléfono celular con carga y con los números de emergencia a la mano, y llevar dinero suelto para agilizar el pago en los peajes.

• Antes de salir lo mejor es tener claro el itinerario, descansar muy bien si es la persona que va a manejar.

• No conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia, distribuir bien la carga del maletero y si va en moto, llevar siempre puesto el casco.