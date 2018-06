Habló la colombiana que fue brutalmente agredida en Portugal

La colombiana Nicol Valentina Jiménez Quinayas, quién fue agredida físicamnete por un agente del transporte público de Portugal, afirmó que fue víctima de un acto racial y xenofóbino.

De acuerdo con la colombiana, se acercó a unas amigas que hacían fila para subir a un bus, un hecho que fue interpretado por el hombre como un intento de “colarse”.

“Cuando iba entrando al bus el señor que me reclamó me empezó a coger del brazo y halarme de mi camisa, me llevó fuera del bus mientras me decía ‘negra de mierda, tú aquí no entras’”, comentó Jiménez a Blu Radio.

A lo anterior, agregó: “Empecé a sangrar en la nariz, me reventó el labio, me estaba cogiendo las manos. Lo único que tenía libre eran las piernas y empecé a darle patadas y a insultarlo”.

Tras varios golpes fuertes, Nicol cayó dos veces al suelo y él se subió sobre ella para inmovilizarla,mientras las demás personas grababan con sus celulares.

La colombiana lleva 5 años en Portugal y que, cuando dice que es colombiana, la gente no lo cree pues habla muy bien el portugués.

“Yo ya no tengo acento, ya lo he perdido. Mucha gente me pregunta de dónde soy, que si de Brasil, que si de África (…) pero el guarda de seguridad me juzga por mi apariencia”, puntualizó Nicol.