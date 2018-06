Comenzó implementación de CicloRuta de la Calle 26 entre carreras 45 y 30

Con el objetivo de mejorar la seguridad de los actores más vulnerables de la vía como son los peatones y ciclistas, la alcaldía Peñalosa ya comenzó la implementación del tramo de la CicloRuta de la Calle 26 entre las carreras 45 y 30, que hace parte de la denominada CicloRuta M. Esta obra tendrá una longitud de 3 kilómetros.

Según la Secretaría de Movilidad, con esta nueva intervención se beneficiarán 23 barrios de las localidades de Puente Aranda y Kennedy, ya que se conectarán las CicloRutas de la Avenida Primero de Mayo con la Avenida Boyacá, además de la conexión de la Autopista Sur mediante su enlace con la CicloRuta de la Calle 37 Sur.

Esta CicloRuta compartida de prioridad para ciclistas, que además mejora la seguridad de los demás actores viales, se encuentra conformada por los siguientes segmentos: Carrera 72 H por la Calle 39 B sur, que será el punto de inicio para continuar por la Calle 39 B sur hasta la Avenida Boyacá. Luego sigue por la Carrera 68 L hasta la Calle 37 B sur, pasa por la Carrera 68 I hasta la Calle 34 sur.

Continuando con el trazado, sigue desde de la Calle L 34 sur hasta la Tranversal 68 B, luego por la Diagonal 34 sur hasta la Carrera 68 A, pasa por la Carrera 68 A hasta la Diagonal 35 A sur, siguiendo por la Diagonal 35 A sur hasta la Carrera 68 y conecta con la Calle 37 sur hasta la Carrera 52 A.

Red de CicloRutas

Este espacio brindará continuidad a la infraestructura para bicicletas, ya existente de la Calle 40 sur (Avenida Poporo Quimbaya), y a su vez conectará las CicloRutas de la Avenida Primero de Mayo, Carrera 73, Avenida Boyacá, Calle 37 sur y Carrera 52 A. De igual forma, el corredor propuesto involucra la Red Ambiental Peatonal Segura (RAPS) denominada Carvajal, en el tramo comprendido entre la Carrera 68 I entre la Calle 37 sur y la Calle 34 sur.

Lo que se espera con esta nueva obra

Se espera beneficiar a más de 700 ciclistas en horas pico que actualmente circulan por la Avenida Primero de Mayo y que encontrarán en la CicloRuta de la M una alternativa de tránsito con pacificación y prioridad para los ciclistas durante todo el trazado. Este tipo de CicloRuta mantiene la velocidad máxima de circulación de 30 km/h para los vehículos, lo cual permite a los actores viales circular de forma segura y tener una mejor capacidad de reacción y visibilidad de la vía.

En las diferentes intersecciones los volúmenes de los ciclistas son diversos. Por ejemplo, en la Calle 39 sur con Carrera 72K, en el horario de las 6:30 a.m. a 7:30 a.m., en promedio hay 337 ciclistas; en horas de la tarde, entre las 5:30 p.m. y las 6:30 p.m. se movilizan alrededor de 403. En otro punto como la Calle 39 sur por la Carrera 72, de 6:45 a.m. a 7:45 a.m., se han contabilizado cerca de 177 usuarios y en la tarde, de 5:15 p.m. a 6:15 p.m., se desplazan cerca de 377.