Con cinco pantallas gigantes Bogotá sigue viviendo la fiesta del Mundial Rusia 2018

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, acompañará el fervor de los colombianos por la Selección en el Mundial de fútbol Rusia 2018 durante el partido contra Inglaterra en octavos de final, ?el próximo martes? 3 de julio.??

En esta oportunidad se ubicarán cinco pantallas gigantes en los parques Virrey y Tercer Milenio, la plazoleta de Maloka, al igual que en las plazoletas de la Calle 96 con carrera 15 y los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación.

Continúa la campaña #SíSomosBuenos

En estos escenarios, los asistentes serán participes, una vez más, de la campaña ‘Sí, Somos Buenos’, con la cual se pretende sensibilizar a la ciudadanía para que celebren con alegría pero de manera pacífica este tipo de eventos deportivos, como sucedió en ?las tres? transmisiones de la fase de grupos.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta por parte del público para vivir esta nueva fiesta en paz son:

-No lanzar harina, espuma y agua a las personas ni a la calle pues está prohibido por el Código de Policía y puede alterar el orden público.

-No descuidar a los menores de edad e informar a la línea 123 en caso de alguna emergencia.

-Tenga presente que en los parques no está permitido vender ni consumir licor.