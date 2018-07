DEPORTE (I) CORRUPCIÓN (II)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (191)

EL DEPORTE ENNOBLECE AL SER HUMANO Y ENGRANDECE A LOS PUEBLOS

Me refiero a los derechos fundamentales a la educación, la recreación y el deporte. La Constitución dispone que el deporte y la recreación hacen parte de la educación y deben servir para la formación integral de las personas. Esta integralidad está compuesta por la salud física, mental, espiritual, afectiva, social.

Estamos en el mundial de futbol y comienza la vuelta a Francia, En ambas competencias tenemos deportistas de alta calidad. Todos con la mira puesta en el triunfo, en el apoyo de sus familias y en lograr una estabilidad económica temprana.

La mayoría de nuestros deportistas han nacido en hogares con limitaciones económicas y muchos de ellos han sobrevivido a la violencia social de sus entornos. Para saber más sobre ellos podemos conocer sus biografías en las redes. También sabremos de deportistas de otros países y culturas.

LA PREPARACIÓN DEBE COMENZAR DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

La mayoría de estos deportistas, desde muy jóvenes, 12 años en adelante, comenzaron a trabajar, a entrenar y a prepararse. A soñar con participar en una competencia internacional y en juegos mundiales. Soñar con el triunfo decente, honesto, bien recompensado debe ser parte de la vida de todas las personas. Triunfar según las capacidades y preparación y se recibirá recompensa. Descubra sus capacidades y prepárese lo mejor posible y triunfará. Ayudemos también a descubrir capacidades, valores ocultos en nuestros hijos, nietos y hasta en las personas de quienes podemos ser mecenas. Al mismo tiempo debemos entender que para vivir decentemente no es necesario ser el primero entre los primeros del mundo. Esos primeros nos deben servir de ejemplo, de guías.

La vida deportiva es corta. Los deportistas de alto rendimiento deben tener solucionada su auto pensión, antes de cumplir los 40 años. Sus asesores económicos les ayudarán para invertir en los mejores negocios para vivir dignamente.

Uds. mis amigos(as), pueden ser los(as) campeones(as) del mañana. Cerca de Uds. puede estar un campeón o una campeona. Ayudémosle a descubrir el espíritu triunfador que llevan dentro.

Uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros ahijados, puede ser el mejor, o la mejor, dentro de 5, 10 o 15 años.

No perdamos la opción de tener en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad grandes campeones y campeonas. No solo en el deporte. También en los diferentes oficios de la vida humana.

LA CORRUPCIÓN ES UNO DE LOS PEORES CÁNCERES EN EL SIGLO XXI

Es cierto que la mayoría de las personas son honestas y se manifiestan de manera ingenua. Creemos en los demás. No estamos a la defensiva permanente. No andamos mirando a los cuatro costados porque desconfiamos de todo el entorno. Además, somos desprevenidos y muchas veces nos desconcentramos o nos obnubilamos con algo bello que encontramos en nuestro camino o vida cotidiana.

En el argot popular se dice que el vivo vive del bobo. Y los vivos echan mano de todo lo posible para sacar provecho y menoscabar el patrimonio de los demás. Este patrimonio puede ser público o privado. A los llamados vivos solo les importa sacar ventajas.

La corrupción, los lucros ilícitos e injustos se pueden obtener de muchas maneras. Me permito compartir una primera lista de conductas que son corrupción, y pido la ayuda de todos los lectores para que podamos completarla.

DIFERENTES FORMAS DE CORRUPCIÓN

Son sinónimo de corrupción: soborno, trampa, mentira, inmoralidad, falta de escrúpulo, coartada, compra de conciencias, evadir la ley, pedir comisiones ilegales, vender por mayor precio, falsificar, estafar, piratear, cobrar intereses de usura, prestar con intereses gota a gota, simular, certificar falsa enfermedad, ilusionar para causar daño, prometer sin comprometerse, artimaña, ardid, treta, astucia, picardía, maldadoso, pretextos, silencio cómplice, hipnotizar para robar o asaltar, timar.

Para tener más información sobre el significado de cada uno de los términos expuestos y sus correspondientes conductas vale la pena consultar el diccionario.

LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN ES ENGAÑOSA Y TIENE DOSIS DE CORRUPCIÓN.

Tengamos la seguridad de que con la llamada consulta anticorrupción no se termina con ninguno de estos comportamientos perversos y tampoco con los que enlistaré en la próxima lección.

¿Y por qué hago esta afirmación? Enumero sólo 5 de las muchas razones: 1) Porque se pretende reformar la Constitución de manera directa y este método no está permitido. 2) Porque se pretende modificar el Código Penal y este método de consulta no puede reformas leyes. 3) Porque con la aprobación de la consulta no se logra ningún resultado anticorrupción. 4) Porque la convocatoria es abiertamente ilegal y al gastarse 300 mil millones se incurre en peculado. 5) Porque los promotores de la consulta han guardado silencio y no han informado sobre los verdaderos efectos y fines de la consulta.

Por supuesto que no estar de acuerdo con el fraude que se pretende con la consulta no es manifestación de estar de acuerdo con la corrupción. Con ninguna forma de corrupción. En la próxima lección me ocuparé de estas formas y de sus reales soluciones.

Con nuestro buen ejemplo formemos hijos y nietos con barreras morales que los orienten para optar siempre por el bien y rechazar el mal. Así podremos lograr una sana convivencia en la familia y la sociedad.

Bogotá, del 2 al 8 de julio de 2018

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf. 3153374680