MotoFest 2018: 20 y 21 de julio en el Autódromo de Tocancipá

El festival de motos más importante del país, MotoFest, se realizará este año los días 20 y 21 de julio en el Autódromo de Tocancipá, con invitados nacionales e internacionales de gran trayectoria y reconocimiento.

Será la cuarta versión de este encuentro de apasionados por las motos, en el cual la familia motera colombiana tendrá una importante presencia con shows, experiencias, activaciones y actividades afines. Será un fin de semana inolvidable. MotoFest 4 fue diseñado para que las marcas participantes y el público asistente sean los principales protagonistas.

Este año los asistentes podrán participar y ser parte del show ingresando sus motos y participando en un sin número de actividades, dependiendo del segmento con el que se identifiquen.

Territorio Urban: (Motos de Calle, Superbikes y Supermotard)

Territorio Dirt: (Maxitrail, motos doble propósito)

Territorio Valientes (Enduro-Cross)

Territorio Vial (área dedicada a fundaciones y seguridad vial)

Así mismo, los asistentes podrán estar en los diferentes test drive multimarca, una experiencia única para probar los últimos modelos y motos de las principales marcas del mercado en la pista del Autódromo de Tocancipá. Aprovechando la gran afluencia de público, las marcas tendrán acercamiento, interacción y contacto directo con sus clientes y la oportunidad de cautivar nuevos productos.

El festival 2018 contará con la presencia de grandes invitados nacionales e internacionales, como el australiano Jack field, campeón mundial de freestyle trial, y los colombianos Mateo Moreno, Cristian Cajicá, Santiago Bernal pilotos del Dakar; Tomás Puerta, Mauricio Palacio, campeones de moto velocidad Colombia y Francisco Alvarez, campeón en enduro.

Test Drive en pista, Rally Moto Fest, Scooter off Road, Time Attack off Road, Flat Track, carreras de supermotar, V/S influenciadores, relevos, óvalo attack, Custom Bike show, música, food trucks juegos de feria y toda la actitud.