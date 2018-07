UCI absolvió a Chris Froome y le da vía para correr el Tour de Francia

La Unión Ciclista Internacional – UCI, señaló este lunes que cerró el proceso contra Chris Froome, además anunció que no hay razones para sancionar al pedalista británico, quien podrá, de esta manera, defender su título del Tour de Francia a partir del próximo sábado.

La decisión de la UCI se basó en la información aportada por la Agencia Mundial Antidopaje -AMA, sobre el régimen de salbutamol y en la posición de este organismo sobre el caso.

“La UCI ha considerado todas las evidencias relevantes al detalle, en consulta con sus propios expertos y expertos de la AMA. El 28 de junio la AMA informó a la UCI de que aceptaría, en base a los hechos específicos del caso, que el resultado de la muestra de Froome no constituye un hallazgo de analítica adversa”, indicó el organismo en un comunicado.

Además la UCI sostuvo que “tras recibir la posición de la AMA el 28 de junio ha preparado su decisión formal razonada lo más rápido posible” y que, “aunque habría preferido que el procedimiento finalizara antes esta temporada, tenía que asegurar un proceso justo, como habría hecho con otro corredor, y garantizar que se tomaba la decisión correcta”.

“La UCI entiende que habrá discusión sobre su decisión pero desea reafirmar que se basa en opiniones de expertos, el consejo de la AMA y la evaluación total de las circunstancias del caso. La UCI espera que el mundo del ciclismo pueda ahora poner su foco y divertirse con las próxima pruebas del calendario”, añadió.

En su comunicado la UCI se refirió a las distintas fases del procedimiento, abierto después de que Froome diera positivo el 7 de septiembre del año pasado en la Vuelta a España por presentar una concentración de salbutamol superior a la permitida.

Tras la primera fase del procedimiento disciplinario, en la que Froome ejerció su derecho a defenderse, el ciclista pidió información adicional a la AMA sobre el régimen del salbutamol y tras recibir la misma la remitió, junto a evidencias de expertos, el pasado 4 de junio a la UCI, que hoy comunicó su decisión de acuerdo a los informes de la AMA.

En septiembre de 2017, durante una etapa de la Vuelta a España, Froome protagonizó un control que reveló una tasa excesiva de salbutamol (anti asmático), producto prohibido en competición más allá de un cierto umbral.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) consideró el 28 de junio que este control no constituyó un “control positivo”. Basándose en las conclusiones de la más alta instancia autorizada en este campo, la UCI decidió cerrar el procedimiento sin sanción.

“Estoy agradecido y aliviado de haber dejado atrás este capítulo, han sido nueve meses muy intensos”, afirmó inmediatamente el corredor de 33 años en su cuenta de Twitter. “Estoy encantado de haber sido absuelto por la UCI”, añadió en el comunicado de su equipo Sky.

Froome se arriesgaba a perder sus victorias en la general de la Vuelta a España 2017 y del Giro de Italia de este año.

“Nunca tuve dudas de que esta acusación sería rechazada, por la simple razón de que sabía que no había hecho nada mal. Sufro asma desde mi infancia. Sé exactamente cuales son las reglas”, explicó Froome.

Además, la naturaleza de la sustancia que propició este caso autorizaba al ciclista a seguir corriendo, lo que agitó el pelotón y llevó a los equipos miembros del Movimiento para un ciclismo limpio a demandar al Sky la suspensión del corredor durante el procedimiento.

Froome ignoró esa solicitud. El británico participó y ganó el Giro de Italia a finales de mayo, pasando a ser el tercer corredor en la historia, después de Eddy Merckx y Bernard Hinault, en adjudicarse tres grandes vueltas consecutivas (Tour, Vuelta y Giro en este orden).

“Es necesario que las reglas sean claras para que no se vuelva a vivir un caso como este, no he dejado de repetirlo”, se quejó Christian Prudhomme.

“Nosotros no hemos tenido acceso al fondo del dosier”, precisó a la AFP el director del Tour. “Nosotros no tenemos que pronunciarnos sobre estos casos, pero solo quiero decir, ¡qué desperdicio!”.

El equipo Sky teme la reacción del público en las carreteras durante el Tour, y va a contar con un servicio de seguridad reforzado.

“Trabajamos con un equipo de seguridad que pasa tiempo con nosotros y nos aconseja sobre la manera de asegurar nuestra seguridad en carrera”, explicó hace algunos días Tim Kerrison, entrenador de Froome en la formación Sky.

Cuestionado por la AFP sobre este asunto, el director del Tour respondió: “El público del Tour es un público benévolo”.

SantaFe con agencias EFE y AFP