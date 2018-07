Más de 2500 uniformados garantizarán la seguridad durante el partido de la Selección Colombia

La Policía de Bogotá dispone de más de 2500 uniformados para garantizar la seguridad antes, durante y después del partido entre Colombia contra Inglaterra en el mundial de Rusia 2018.

Para ver el partido, la Alcaldía de Bogotá dispuso de cinco pantallas gigantes en diferentes puntos de la ciudad.

Los puntos de encuentro serán en el parque El Virrey, Maloka, parque Tercer Milenio, las plazoletas de la carrera 15 con calle 96 y la de los Alfiles, del centro comercial Gran Estación.

En estos lugares, estarán al menos 100 gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad. Las autoridades recomendaron no arrojar harina, espuma o agua, ya que corresponde a una infracción al Código Nacional de Policía.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta por parte del público para vivir esta nueva fiesta en paz son:

-No lanzar harina, espuma y agua a las personas ni a la calle pues está prohibido por el Código de Policía y puede alterar el orden público.

-No descuidar a los menores de edad e informar a la línea 123 en caso de alguna emergencia.

-Tenga presente que en los parques no está permitido vender ni consumir licor.