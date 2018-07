Juez niega libertad a exesposa del dueño de Surtifruver

Este martes el juez 27 de Control de Garantías de Bogotá le negó la libertad a Bertha Cecilia Rueda Bossa, exesposa del dueño de Surtifruver, Jhony Alonso Orjuela Pardo, por vencimiento de términos.

Según el juez, solamente han trascurrido 60 días y no 120, como lo exponía la defensa para solicitar la libertad.

Por su parte David Albarracín, apoderado de Bertha Cecilia Rueda, señaló que: “Es una decisión no racional, no legal, y que no atiende todo lo que se ha generado sobre la figura de la libertad”.

Mientras que la defensa de las víctimas, Héctor Escobar, celebró el fallo: “No solamente fue razonable sino que realmente la manera como la defensa planteó su solicitud, era completamente equivocada. Ni siquiera interpusieron recurso de apelación; así de contundente fue la decisión”.

Como se sabe, la indagada Bertha Ceclila Rueda permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Por lo pronto se espera que mañana miércoles continúe el juicio contra el otro implicado en estos hechos, Mauricio Parra, en los juzgados de Paloquemao.

Orjuela Pardo fue asesinado el 20 de octubre 2016, según la investigación, “con un revolver que él tenía en la casa y que se le perdió unos meses antes de que lo mataran”.