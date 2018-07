Iván Marín, primer comediante en todas las plataformas digitales

Iván Marín es uno de los comediantes más importantes del país, con su particular estilo y carisma ha logrado posicionarse dentro de los más grandes, conquistando con su humor no solo a Colombia sino a Latinoamérica, con más de 18 años de experiencia en el humor, se convierte en el primer comediante en incluir sus rutinas en todas las plataformas digitales.

El material exclusivo de Iván Marín se encuentra en: Spotify, Deezer, Youtube, Itunes, Apple Music, Claro Música, Lola Music, Amazon Music y muchas otras. Estas son rutinas propias las cuales se han venido manejado en dos formatos, las “Marín News” las cuales son noticias reales contadas de una manera diferente buscando divertir e informar al espectador, y las otras, rutinas de momentos o tendencias como son El Mundial De Rusia, las Elecciones de Colombia y México entre otras.

Esta idea nace de dos empresarios colombianos Juan Camilo Casas y Milton Díaz, quienes propusieron subir contenido novedoso a todas las plataformas de streaming, luego de realizar una reunión con Spotify Colombia y México donde se mostró este proyecto y el alcance que tiene, aceptaron realizar contenidos semanales, ya que en el mundo no hay comediante que esté haciendo esta apuesta por el humor en plataformas de streaming de audio con tanta regularidad, teniendo en cuenta que Spotify es el líder en tener contenidos diferentes en su plataforma además de música, como son audiolibros, potcast y el tema de comedia.

Ivan Marin ha sido incluido en la playlist Top Comedia México ubicándolo con dos de sus audios en la primera posición, logrando obtener un buen movimiento, gracias a esto desde el viernes 22 de Junio de 2018 es usada la imagen del comediante Colombiano como portada de la playlist XD Comedia en la cual solo se encontrará el contenido de Iván en toda latinoamérica.

Este es un logro para la comedia en Colombia, ya que es el primer comediante en tener su imagen en una playl?i?

st de Spotify, además de abrir el camino a otros comediantes a este medio de difusión internacional como lo es esta plataforma.

Iván Marín – su historia:

Perteneció al elenco de Los Comediantes de la noche del canal RCN en sus 5 temporadas. A lo largo de 4 años participó en los especiales de Stand Up de Comedy Central edición Colombia, y en la actualidad forma parte de La Culpa es de Llorente, programa del mismo canal. Fue jefe de guionistas de La Sopa para E! Entertaiment., y es miembro del proyecto de sketches web 5 Minutitos más. En cine prestó su voz para la cinta animada Lego Batman en una de sus dos versiones en español, además de actuar en las taquilleras películas Usted no sabe quién soy yo 1 y 2, y Si Saben Cómo me pongo pa qué me invitan, de la productora Take One, las cuales forman parte del catálogo actual de Netflix.

