Maradona califica de “robo monumental” la derrota de Colombia ante Inglaterra

Loterias

Loterías del 3 de julio en Colombia:

Cundinamarca 7716 – Serie 201

Tolima 0447 – Serie 103

Cruz Roja 3227 Serie 176

Huila 5784 – Serie 123

DORADO

Mañana 5371 – Tarde 3299

CULONA:

3429

SUPER ASTRO SOL

5653 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

2671 – Signo Tauro

PIJAO:

7774

PAISITA:

Día 3969 – Noche 7278

CHONTICO:

Día 2251 – Noche 1161

CAFETERITO:

Tarde 3668 – Noche 3115

SINUANO:

Día 4771 – Noche 9276

CASH THREE:

Día 315 – Noche 106

PLAY FOUR:

Día 5259 – Noche 0727

SAMAN:

4654

CARIBEÑA:

Día 9814 – Noche 0521

WIN FOUR:

7540

EVENING:

4850

MOTILÓN:

Tarde 7293 – Noche 0271

LA FANTÁSTICA:

Día 5444 – Noche 6468

ANTIOQUEÑITA

Día 7729 – Tarde 5116