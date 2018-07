The Sun se disculpó por su polémica portada sobre Colombia y su referencia a la cocaína

El polémico diario británico ‘The Sun’ se disculpó por su polémica portada en la que se refiere a Colombia como un país que es más conocido a nivel mundial por su producción de cocaína que por su fútbol.

En su disculpa, el diario ingles reconoce que no es justo que se diga que Colombia es más conocido por sus narcotraficantes que sus jugadores. Sin embargo, se burla de los colombianos asegurando que están desilusionados por la “mala actuación” de la selección Colombia.

“Los colombianos están mucho más avergonzados por la manera en que su equipo nacional de fútbol infiel, y engañoso jugó anoche”, comenta el rotativo.

En la portada de ayer, The Sun, un periódico inglés dedicado al sensacionalismo, quiso hacer un juego de palabras destacando a su goleador Harry Keane, con el problema de la cocaína en el país.

Destacan al capitán inglés y cita a dos embajadores colombianos: Shakira y el café. Pero también habla de “otras cosas”.”Los tres leones enfrentan a Shakira, un gran café y eeeeee, otras cosas”, citó el medio de comunicación.

En redes sociales, The Sun ha sido acusado de especular con los estereotipos y el racismo.

??????? Tomorrow's front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals ??????? https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB

— The Sun (@TheSun) 2 de julio de 2018