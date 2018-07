Investigan muerte de una menor de 4 años en el Hospital de Fontibón

Las autoridades investigan el caso de una menor de 4 años de nacionalidad chilena que murió al parecer por negligencia del hospital de Fontibón, al ser atendida en las horas de la noche del pasado miércoles.

Según familiares de la menor, la abuela de la menor llegó con ella al centro asistencial pero fue sacada por un vigilante, ya que no presentó documento de identidad de la menor.

Al presentar los documentos, debieron volver a salir con la menor que empeoraba en su estado de salud, para que pudiera entrar la madre a reemplazar a la abuela.

De acuerdo con la madre de la menor, la atención fue precaria y demorada para el estado de la pequeña que presentó dificultades de salud.

“No alcancé a estar sentada ni cinco minutos porque ella se me puso mal. Ella intentaba hablarme y no podía. Me la llevé para reanimación y allá me la dejaron 32 minutos. Después el médico salió todo nervioso y me preguntaba miles de cosas, que la niña de qué sufría, que si se había comido algo, que si se había tragado algún veneno. Cosas así”, señaló a RCN Radio la madre la menor.

Frente a esta denuncia, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente asegura que la menor llegó sin signos vitales a las instalaciones y asegura también que llevaba varias horas muerta.

“Una vez es valorada por el cuerpo médico, se determina que la menor no presenta signos vitales, por el contrario, se evidencia lividez de la piel lo que sugiere que su fallecimiento se produjo horas antes”, indicó la Subred en un comunicado.

Para la Subred, fue garantizada la atención a la menor desde su llegada al hospital y que es Medicina Legal quien deberá determinar las causas de la muerte de la menor.