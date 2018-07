La Fifa censura a Maradona por haber hablado de “monumental robo” a Colombia y defiende al árbitro

–La Fifa salió en defensa del controvertido árbitro estadounidense Mark Geiger, tras rechazar las declaraciones del exastro Diego Armando Maradona, quien calificó de “robo monumental” la derrota de Colombia ante Inglaterra, en octavos de final de la Copa Mundo Rusia 2018.

En un comunicado, la Fifa se declara “extremadamente disgustada” por las afirmaciones de alguien que escribió la historia del fútbol y subraya que los comentarios y sugerencias de Maradona “fueron inapropiados y completamente sin validez”.

“En relación con los comentarios de Diego Armando Maradona sobre Colombia-Inglaterra, la FIFA rechaza con firmeza las críticas efectuadas a los árbitros del partido, que fue muy emotivo y en el que considera tuvieron una buena actuación”.

Se supone que el comunicado fue escrito por Gianni Infantino el presidente de la Fifa, que se había mostrado muy amigo de Colombia, hasta el punto que estuvo de visita en el país en dos oportunidades, una en marzo de 2016 y la última en marzo de 2018.

Tal como lo publicamos oportunamente aquí en la web www.radiosantanfe.com, Diego Armando Maradona, en el programa “De la mano del 10” en la cadena Telesur, se refirió al “robo monumental”, sufrido por Colombia por cuenta del árbitro Geiger.

Maradona aseguro que el árbitro se inventó el penal a favor de Inglaterra por una supuesta falta de Carlos Sánchez a Harry Kane, cuando la falta había sido “al revés y debieron haber pedido el VAR para sacarse la duda”.

“Pido disculpas a todo el pueblo colombiano porque los jugadores no elegimos los árbitros”, precisó Maradona en declaraciones al programa De la mano del 10 de Telesur, en referencia al penal con el cual Geiger favoreció a los ingleses.

“No existió y hay que denunciarlo”, declaró y dirigiéndose al presidente de la FIFA Gianni Infantino le dijo: “Esto no puede quedar así. Es un error fatal contra todo un país. Le importa a un pueblo que estaba ilusionado”.

“Cambio todo en la FIFA… se van los ladrones, los arreglos se van todos pero hoy vi un robo monumental en la cancha”, puntualizó

“Colombia muere de pie me gustaría irme de este Mundial aplaudiendo a la Selección colombiana”.

“Le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. Acá hay un señor que decide, un árbitro que sólo ‘googleándolo’ no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud”, precisó Maradona, quien recordó los antecedentes de Geiger.

“Lo eligió Infantino para cambiar una FIFA de ladrones y arregladores y hoy vimos todo lo contrario. Una FIFA vieja y arreglada”, complementó Maradona.

Y este es el video con el penal que se inventó el árbitro, el gol de Yerry Mina y la tanda de penales, publicado por la Fifa:

