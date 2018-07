Las opciones nacionales e internacionales más económicas para viajar en el segundo semestre del 2018

A partir de julio empieza el segundo semestre del año, y quienes aún no hayan tenido la oportunidad de viajar, es hora de comenzar a revisar el calendario para programarse. Como es habitual, Hopper, la aplicación que predice cuándo es el mejor momento para comprar sus boletos al mejor precio, presenta su informe para Colombia con las tendencias para esta época del 2018.

Los destinos nacionales más buscados y a mejores precios

La aplicación predice que el costo de los tiquetes aéreos hacia los principales destinos turísticos de Colombia se podrá encontrar desde los US$130 hasta los US$240 dentro de los siguientes seis meses. Grandes ofertas en destinos como Cartagena, Cali, San Andrés, Bogotá, Santa Marta, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Montería podrán encontrarse en lo que queda del 2018.

Los destinos que arrojan un mayor número de búsquedas son Medellín, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Cali y San Andrés. Bogotá presenta el precio más económico durante los meses de junio y septiembre a US$132, seguido de noviembre a US$ 134. En orden ascendente, los destinos con los precios de tiquetes de avión más económicos son Medellín, Cali, Cartagena, San Andrés y Santa Marta cuyo valor oscila entre los US$ 136 y los US$ 240.

Si de economía se trata, a continuación, podrá ver que los destinos nacionales más económicos son Bogotá, Medellín, Cali, y adicionalmente, ciudades como Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta y Montería.

Destinos internacionales, a bajo costo

Para quienes desean viajar al exterior la oferta es amplia. Destinos como Miami, Nueva York, Madrid, Santiago de Chile, Barcelona, Sídney, México y Fort Lauderdale se ubican entre los más buscados para este segundo semestre de 2018. Aparte de estas maravillosas ciudades, también Hopper encuentra grandes descuentos en el precio de los tiquetes aéreos para viajar a destinos como Río de Janeiro, Panamá, Oranjestad, Lima, Quito y San Juan.

Para los interesados en viajar a Miami, los tiquetes de avión oscilan entre los US$358 y los US$472, siendo agosto y septiembre los mejores meses para comprar, puesto que alcanzarán el precio más bajo.

El siguiente destino más económico para viajar es Fort Lauderdale, ya que el precio de los tiquetes oscilará entre los US$358 y US$467, siendo agosto, septiembre y noviembre los mejores meses para comprar. Por otro lado, le sigue Santiago de Chile con precios entre US$ 514 y US$ 628, para visitar este destino en los meses de julio agosto y noviembre.

El siguiente destino recomendado es Madrid, se podrán encontrar tiquetes por un valor aproximado de US$800 a US$870, luego se ubica Barcelona con tiquetes a US$822 y finalmente Sídney a donde viajar en avión cuesta US$ 1.877.