Sin haberse posesionado Superindustria embarga quinta parte del sueldo de Gustavo Petro como senador

Loterias

Loterías del 4 de julio en Colombia:

Baloto 05 07 20 34 37 04

Revancha 01 13 20 22 32 14

Meta 3400 – Serie 111

Manizales 5467 – Serie 101

Valle 7483 – Serie 049

DORADO

Mañana 6506 – Tarde 6919

CULONA:

6368

SUPER ASTRO SOL

3032 – Signo Tauro

SUPER ASTRO LUNA:

5253 – Signo Aries

PIJAO:

7827

PAISITA:

Día 8119 – Noche 8991

CHONTICO:

Día 0749 – Noche 3418

CAFETERITO:

Tarde 8858 – Noche 6807

SINUANO:

Día 2383 – Noche 7346

CASH THREE:

Día 959 – Noche 117

PLAY FOUR:

Día 4553 – Noche 9845

SAMAN:

0018

CARIBEÑA:

Día 1333 – Noche 0783

WIN FOUR:

7987

EVENING:

7626

MOTILÓN:

Tarde 6495 – Noche 2226

LA FANTÁSTICA:

Día 2835 – Noche 3562

ANTIOQUEÑITA

Día 5839 – Tarde 5049