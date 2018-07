Vídeo: Carro queda en medio de dos tractomulas en el Alto de la Línea

En redes sociales circula un vídeo de un conductor que arriesga la vida de su familia al intentar adelantar por el carril contrario, quedando atrapadado en medio de dos tractomulas en el Alto de la Línea.

Las dos tractomulas no tuvieron cómo dar espacio para que el carro pudiera pasar y evitar la colisión. Uno de los conductores de las tractomulas se percató de la imprudencia que se iba a cometer y orilló lo que más pudo el carro para evitar una tragedia.

“Buenas tardes, patroncito, ¿por qué hace eso? Se pudieron haber matado en medio de esos dos carros… no patrón, eso no se hace (…) no pasó nada pero ustedes se pudieron haber matado”, afirmó uno de los conductores de las tractomulas que grabó el vídeo.

El conductor iba junto a toda su familia, incluida una menor de edad, quienes salieron ilesos del accidente registrado en el Alto de la Línea.

En medio del susto, el conductor se abrazó a su familia luego del accidente que sólo afectó las latas de su automóvil y que permitió salir ilesos a todos los ocupantes.

Este es el vídeo del accidente: