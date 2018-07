Muere buzo socorrista que intervenía en operación de rescate de niños en la cueva de Tailandia

–Un buzo integrante del equipo de socorristas que trabaja en el rescate de los niños atrapados en una cueva en Tailandia murió ahogado en las últimas horas, hecho que puso en evidencia del alto riesgo que implica la operación para sacar a los menores, máxime cuando los pequeños apenas están aprendiendo bucear.

El socorrista tailandés fue identificado como Saman Kunan, de 38 años, y falleció después de caer inconsciente durante la inmersión de regreso de la cueva donde los niños y su entrenador esperan a ser rescatados.

El exbuzo de la Marina tailandesa, que trabajaba como voluntario, estaba volviendo a la superficie después de colocar bombonas de oxígeno en la red subterránea de la cueva cuando sufrió asfixia.

Su cuerpo fue enviado al aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok y será trasladado a la ciudad natal del buzo, en la provincia oriental de Roi Et. Los gastos del funeral correrán a cargo del rey de Tailandia.

#ThaiCaveRescue seal #SamanKunan die inside cave due to lack of oxygen in the attempt to save trapped children. You are the real #Hero mankind should worship ????. #ThaiCave #Thailandcave #ThaiNavySEAL pic.twitter.com/XDNm3DaLAo

— Rajesh Velayuthasamy (@Raj_integra) July 6, 2018