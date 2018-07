Rescatan un quinto niño de cueva en Tailandia

–Este lunes fue rescatado otro de los niños atrapados en la cueva en Tailandia, con el cual ya son cinco los menores que han logrado ser evacuados por los socorristas que trabajan sin pausa en la arriesgada operación.

La víspera, fueron rescatados cuatro del grupo de 12 muchachos, tras dos semanas de estar atrapados en el socavón.

El gobernador provincial de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, jefe de la operación de rescate, dijo que los buceadores necesitarán alrededor de 10 horas para prepararse para la siguiente fase de rescate, pero que la operación fue “mejor de lo esperado”.

Los cuatro niños rescatados el domingo fueron llevados a un hospital.

En la operación toman parte 18 buzos (13 extranjeros y cinco tailandeses). Los rescatistas entraron en la cueva a las 3:00 UTC de este domingo. Los niños salieron a la superficie acompañados por dos buzos cada uno.

Las autoridades dicen que podría llevar entre dos y cuatro días antes de que todos los niños sean evacuados.

Sin embargo, el nivel de oxígeno en la cueva ha disminuido, afectando a los cautivos que tuvieron poco que comer o beber mientras estuvieron desaparecidos del 23 de junio hasta el lunes 3 de julio, cuando fueron ubicados en las profundidades del sistema de cuevas de 10 kilómetros en el norte de Tailandia .

El bombeo constante ha reducido el nivel del agua dentro de la cueva, pero las nuevas lluvias no solo podrían volver a inundar la zona, sino también reforzar las corrientes de agua en los pasadizos estrechos a través de los cuales los rescatistas y los niños deben nadar con la ayuda del equipo de buceo para salir del cueva.

En los cinco días desde que fueron encontrados en la cueva, los niños escribieron notas a sus familias expresando optimismo y alentándolos a no preocuparse. La nota de un niño decía: “Estoy bien, pero el aire es un poco frío, pero no te preocupes. Aunque no te olvides de preparar mi fiesta de cumpleaños”.

El entrenador de fútbol de 25 años también ha escrito, agradeciendo a las personas por su apoyo y disculpándose con los padres. (Información de RT y Voz de América).