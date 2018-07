Se alista Expocamacol 2018, feria más importante de la industria de construcción en América Latina

Expocamacol se consolida como la feria del sector de la construcción de mayor importancia en América Latina. Plaza Mayor Medellín será el escenario en el que se reunirán cerca de 60.000 visitantes, quienes conocerán, durante 4 días y a través de 11 pabellones, la oferta más completa en materia de insumos, productos y servicios de la industria de la construcción.

Como novedad en esta edición, Alemania será el país invitado debido a su desarrollo y liderazgo en temas de tecnología, sostenibilidad e innovación.

“EXPOCAMACOL se consolida internacionalmente como una feria de trayectoria que dinamiza la industria de la construcción en la región, especialmente en Colombia. Como gremio, tenemos expectativas de negocios cercanas a los 250 millones de dólares, como resultado de las agendas de negocios internacionales y nacionales con ProColombia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia” comentó Eduardo Loaiza Posada, Gerente de Camacol Antioquia.

Además de la muestra comercial, EXPOCAMACOL se destaca por ser una feria de actualización y conocimiento para los empresarios de la industria de la construcción. La agenda de conferencistas iniciará el martes 21 de agosto, día de inauguración de la feria, con el seminario internacional de apertura “Cambio Tecnológico y Productividad del sector de la Construcción”.

El miércoles, jueves y viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. se realizarán otros eventos académicos, enmarcados en el Encuentro Técnico de la Construcción, el cual contará con la participación de más de 40 conferencistas. De manera simultánea, los expositores tendrán la oportunidad de realizar más de 150 conferencias y demostraciones para lanzar sus productos o innovaciones desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

EXPOCAMACOL cuenta con importantes aliados que sustentan las actividades y magnitud del evento: En primer lugar, la Alcaldía de Medellín, que se vincula de manera directa con la feria; ProColombia, aliado del Gremio para fomentar las exportaciones de las empresas nacionales y la presencia de la Cámara de Comercio de Medellín, enfocada en la generación de negocios entre los empresarios colombianos.

“Medellín, como sede de EXPOCAMACOL, es una ciudad que vende, que está de moda, que genera deseos y despierta entusiasmo por conocer su proceso de trabajo en articulación público-privada. Hoy, el nombre de Medellín ayuda a posicionar al sector de la construcción como uno de los más ejemplares del mundo”, afirmó Eduardo Loaiza Posada, Gerente de Camacol Antioquia.

De acuerdo con las cifras entregadas en el 2016 por la Alcaldía de Medellín, durante EXPOCAMACOL se tuvo una cifra récord de ocupación hotelera del 98% y una derrama económica de US$1.560 millones por servicios de turismo, hotelería y transporte generando no sólo oportunidades de negocio durante la feria y el resto del año, sino también impactando la economía de la región y el país.