Exitosamente terminó rescate de los 12 niños y su entrenador en Cueva de Tailandia

–Felizmente terminó la prolongada operación de rescate de los 12 niños y su entrenador de la cueva Tham Luang en Tailandia. Este martes fueron recuperados los últimos cuatro menores y su profesor, para dar por concluida una operación que se prolongó más de dos semanas.

Los rescates se iniciaron el domingo, tras once horas de una dificil operación, en la que se logró sacar a la superficie los primeros 4 menores y siguió el lunes cuando se elevó a 8 el número de rescatados.

Este martes fueron sacados en forma escalonada los 4 que faltaban y el entrenador.

Todos los niños fueron trasladados al hospital provincial de Chiang Rai, en donde se les practicaron diversos examenes para establecer su estado de salud, sin detectarles ningún problema.

Los socorristas y los buzos profesionales, junto a las personas atrapadas a unos cuatro kilómetros de la entrada, tuvieron que superar un laberinto de galerías parcialmente inundadas y con desniveles y visibilidad nula.

Los niños, muchos de los cuales no sabían nadar, tuvieron que tomar lecciones de buceo.

Tras este curso acelerado, se decidió iniciar la operación para sacarlos. Cada uno de los pequeños fue acompañado de dos buzos, uno delante y otro detrás, que llevaban los cilindros de aire para respirar.

Se les adaptaron máscaras que les cubrían toda la cara y que les permitían respirar normalmente, sin mayor dificultad.

A medio camino de la salida, a unos 2,5 kilómetros, fue instalado un campamento de descanso, donde retomaban energías para llegar a la superficie.

Así ilustró BBC News la forma como actuaron los buzos para sacar a los niños:

Los 12 niños, de entre 11 y 16 años, integrantes del equipo de fútbol Los Jabalíe Salvajes, y su entrenador decidieron realizar una excursión al interior de la cueva el 23 de junio, luego de una práctica de rutina, pero tras ingresar súbitamente se produjo una tormenta que inundó el socavón, dejándolos aislados y sin posibilidades de salir.

La exitosa operación de rescate, sin embargo, dejó una víctima mortal. El pasado viernes, en desarrollo de las acciones de preparación, murió uno de los buzos.

El socorrista tailandés fue identificado como Saman Kunan, de 38 años, y falleció después de caer inconsciente durante la inmersión de regreso de la cueva donde los niños y su entrenador esperaban a ser rescatados.

El exbuzo de la Marina tailandesa, que trabajaba como voluntario, estaba volviendo a la superficie después de colocar bombonas de oxígeno en la red subterránea de la cueva cuando sufrió asfixia.

#ThaiCaveRescue seal #SamanKunan die inside cave due to lack of oxygen in the attempt to save trapped children. You are the real #Hero mankind should worship ????. #ThaiCave #Thailandcave #ThaiNavySEAL pic.twitter.com/XDNm3DaLAo

— Rajesh Velayuthasamy (@Raj_integra) July 6, 2018