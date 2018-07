Tour de Francia: Gaviria gana su segunda etapa y demuestra que está entre los mejores sprinters del mundo

–El colombiano Fernando Gaviria se adjudicó este martes la cuarta etapa del Tour de Francia, al superar en un espectacular sprinter a Peter Sagan. La competencia sigue liderada por Gred van Avermaet, mientras que otro colombiano, Rigoberto Urán, conservó el puesto décimo.

Así fue el embalaje de la fracción:

?? Relive this last kilometer who saw the 2nd stage win of #FndoGaviria on this Le Tour! ?

?? Revivez ce dernière kilomètre qui a vu s'imposer @FndoGaviria pour la 2e fois sur ce Tour 2018 ! ?#TDF2018 pic.twitter.com/vGQXjVJIlL

— Le Tour de France (@LeTour) July 10, 2018