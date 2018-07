Tour de Francia: Dan Martin ganó la fracción; Rigoberto Urán saltó del 9 al puesto 7 de la general

–La sexta etapa del Tour de Francia fue para Dan Martin, mientras que Greg Van Avermaet sostuvo el liderato y el colombiano Rigoberto Urán, tras llegar 19, saltó del 9 al 7 puesto de la clasificación general.

Entre tanto, Nairo Quintana, pasó la meta de 13, y quedó en la casilla 27 de la general, a 2 minutos 10 segundos del portador de la camiseta de líder.

Egan Bernal, ocupó la casilla 26 en la fracción y en la tabla general en el puesto 22 a 1 minuto 30 segundos de la cabeza de la competencia.

Otro colombiano, Daniel Felipe Martínez Poveda, figura en el puesto 76, a 2 minutos y 17 segundos.

En la casilla 134 se ubica Darwin Atapuma, a 11 minutos y 14 segundos y en la 161 está Fernando Gaviria, a 14 minutos y 30 segundos del lider.

A su vez, Cris Froome, se posicionó en el puesto 14 de la general, a 01.02.

Dan Martin, el ganador de la etapa, corrida sobre 181 kilómetros entre Brest – Mûr-de-Bretagne Guerlédan, con la ascensión al corto pero exigente Muro de Bretaña, aceleró de 19 a 30 km / h en una pendiente del 10% para obtener la victoria.

?? From the Flamme Rouge to the finish line… relive this last kilometer in the Mûr!

?? De la flamme rouge à la ligne d'arrivée… revivez ce dernier kilomètre dans le Mûr !#TDF2018 pic.twitter.com/k5LPHlGKTv

— Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018