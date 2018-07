Tour de Francia: Gaviria fue descalificado por incidente con André Greipel; Rigoberto subió al 6° lugar

–El colombiano Rigoberto Urán subió un puesto en la clasificación general, ahora es sexto, mientras que su compatriota Fernando Gaviria fue descalificado y descendió a la casilla 114, por un incidente que protagonizó al disputar el sprinter de la octava etapa con André Greipel. La fracción fue ganada por Dylan Groenewegen, seguido por Peter Sagan y John Degenkolgb.

Lo que paso con Gavira es que Greipel lo arrinconó contra la valla y el colombiano trató abrirse paso asestándole un cabezazo, por lo cual ambos fueron descalificados.

? What a tough sprint today! Enjoy how @GroenewegenD made his way to the stage win!

? Quel sprint serré ! Appréciez comment @GroenewegenD s'est faufilé vers la victoire !#TDF2018 pic.twitter.com/BUwK1avZxM

