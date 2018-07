Francia campeón Mundial Rusia 2018; en vibrante partido derrotó a Croacia 4-2 y obtuvo su segunda Copa

–Francia obtuvo este domingo en Rusia 2018 su segunda Copa Mundo, al derrotar en una vibrante e intenso partido a Croacia, que dejó todo en la cancha, pero que no pudo contener el arrollador juego galo.

El marcador final fue 4-2, un marcador como este sólo tiene un antecedente en la Copa Mundo. En 1938, cuando Italia venció 4-2 a Hungría, en el Stade Olympique de Colombes en París. Entonces, Italia se convirtió en Campeón Mundial por segunda vez en su historia, tras catorce ediciones del máximo evento del fútbol mundial.

En efecto, este es el segundo título mundial que logra Francia. La selección de fútbol de Francia ganó la Copa Mundo e 1998, la que se jugó justamente en ese país.

Congratulations to @equipedefrance / @FrenchTeam as they win their second world title – Félicitations!

Así se produjeron los goles en este inolvidable partido jugado este domingo en el Estadio Luzhnikí de Moscú:

Mario Mandzukic, en propia puerta (18), Antoine Griezmann (38 de penal), Paul Pogba (59) y Kylian Mbappe (65), Ivan Perisic (28) y Mandzukic (69).

En Rusia, cuando los franceses arrollaban, los croatas lograron marcar el segundo gol, tras un error de defensa galo.

El ritmo croata se vio seriamente afectado por la actitud de tres hinchas que invadieron la cancha.

El primer tiempo terminó 2-1. Una falta dentro del área, que el árbitro sentenció como penal tras consultar el VAR, puso a Francia arriba 2-1. El cobro lo hizo efectivo Griezman.

Francia abrió el marcador por autogol de Mario Mandzukic, al minuto 18, al intentar rechazar un tiro libre cobrado desde la derecha por Antoine Griezmann.



Perisin igualó con golazo de media distancia. Pero luego vino el penal que desequilibrio el encuentro a favor de los galos. Fue por mano de Mandzukic.

Independientemente del resultado final del juego, Croacia hizo história en esta Copa Mundo Rusia 2018, pues es la primera vez que disputa una gran final del mundo. Y su actuación fue espectacular, tanto que en la premiación los jugadores franceses le hicieron calle de honor cuando pasaron a recibir el trofeo de subcampeones.

Y Luka Modric fue elegido el mejor jugador del Mundial, Balón de Oro:

#CRO captain @lukamodric10 is the best player of the 2018 @FIFAWorldCup in Russia!

Congratulations to the #WorldCup Golden Ball winner!

— HNS | CFF (@HNS_CFF) July 15, 2018