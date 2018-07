Nueva reglamentación de protección de datos europea pone en cintura a Google y Facebook

–La Unión Europea puso en vigor una nueva reglamentación en materia de protección de datos, la cual según Yiannis Papadatos, experto en información tecnológica y protección de datos, está encaminada a que compañías como Google y Facebook actúen en forma más responsable. También introduce medidas como la obligación de que los ciudadanos avalen el uso de su información personal, junto con el derecho a ser olvidados.

Durante el foro “Intellectual property, competition and consumer law; Harvesting the future”, realizado dentro de la programación de la Escuela Internacional de Derecho, en la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el docente de las universidades Queen Mary y de Dundee, en el Reino Unido, precisó que “cualquier persona que sea un ciudadano de algunos de los países miembros de la Comunidad Europea puede solicitar a compañías como Google o Facebook que borren cualquier tipo de información que no quieran que circule en la red”.

Aunque la filtración de datos de los usuarios de Facebook durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, por parte de la firma británica Cambridge Analytica coincidió con el trámite de la reforma, resultó determinante para facilitar su aprobación por parte del Parlamento Europeo.

Para el docente, se trató de un avance significativo, puesto que la nueva normativa para la protección de datos -conocida como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)- ofrece los instrumentos para la máxima protección física de estos, aunque su implementación no será tan sencilla debido en gran medida al uso poco cauteloso que las personas siguen haciendo de las redes sociales.

En tal sentido, valora que debe considerarse que las redes sociales no solo hacen referencia a datos personales, y que factores como el comercio a través de internet y las comunicaciones electrónicas, tendrán un marco regulatorio que antes de la reforma no existía.

Privatización y control de la información

Pese a su carácter local, la nueva reglamentación tendría efectos globales, que incluso cobijarían a países como Colombia, en la medida que cualquier compañía que quiera hacer negocios con un país miembro de la Unión Europea deberá acogerse a la norma.

Según explica el profesor Papadatos, el problema en este caso será determinar qué tipo de organismo supervisará el complimiento, por lo que recomendaría que se lograra establecer la mayor cooperación posible ente las autoridades de Colombia y sus homólogos europeos.

Puesto que las fuentes de información y software abiertos, tales como Wikipedia, tendrán serios problemas con el manejo de la información bajo los nuevos parámetros regulatorios, para el docente resulta evidente la necesidad de trabajar en una solución que surja del consenso, aunque por lo pronto reconoció que existe un limbo jurídico.

“Cabría esperar que en la medida de lo posible todas las partes implicadas deban dar su consentimiento con el fin de procesar esta información, de tal manera que estas actividades también queden cobijadas bajo la nueva regulación”, precisa el docente.

Aunque podría pensarse que la legislación implicará un paulatino proceso de privatización de la información, el RGPD está encaminado a reconocer la importancia y el valor económico de los datos, de tal manera que uno de sus principales objetivos es garantizar un uso más razonable y controlado de su explotación.

Si bien podría registrarse un incremento en los precios, se trata de un mecanismo por medio del cual se evitaría que cualquier compañía hiciera uso indiscriminado de la información sin conocimiento de las personas que la aportan.

En tal sentido compañías como Google o Facebook se verían imposibilitadas para vender a terceros la información de sus usuarios europeos sin su expreso consentimiento. Lo que a juicio del experto ya constituye un avance significativo. (Información y foto Agencia de Noticias U.N.).