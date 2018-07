Trump considera a la Unión Europea, China y Rusia “enemigos” de EE.UU

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la cadena CBS que Washington tiene “muchos enemigos” en el ámbito internacional. Y entre ellos citó a la Unión Europea, China y Rusia.

En una entrevista con el presentador de “CBS Evening News” Jeff Glor en Escocia el sábado, el presidente Trump nombró a la Unión Europea, que incluye a algunos de los aliados más antiguos de Estados Unidos, cuando se le pidió que identificara a su “mayor enemigo globalmente en este momento”.

“Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en el comercio. Ahora, no pensarías en la Unión Europea, pero son un enemigo. Rusia es enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, sin duda son un enemigo. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos “, complementó.

Trump ha asegurado “respetar a los líderes de esos países” pero ha insistido en que “se han aprovechado de nosotros” desde el punto de vista comercial. Además, muchos son miembros de la OTAN y “no pagaban sus cuentas”.

Este domingo, la mandataria británica reveló en un programa de la cadena BBC que el inquilino de la Casa Blanca le comentó que “debería demandar a la Unión Europea, no entrar en negociaciones”.

JEFF GLOR: Vi la conversación que tuvo con Jens Stoltenberg, que es una conversación muy directa, a medida que se acerca a las reuniones con la llegada de Vladimir Putin. ¿Esperas un tono similar?

PRESIDENTE TRUMP: No espero nada. Francamente no espero, entro con muy pocas expectativas. Creo que llevarse bien con Rusia es algo bueno. Pero es posible que no lo hagamos. Creo que estamos muy obstaculizados por toda esta caza de brujas que está sucediendo en los Estados Unidos. La caza de brujas rusa. La – la situación amañada. Observo algunos de los testimonios, aunque estoy en Europa, de Strzok. Y pensé que era una desgracia para nuestro país. Pensé que era una desgracia absoluta. Donde él quiere hacer cosas en mi contra antes de que yo estuviera parejo, supongo que antes incluso era el candidato. Fue una desgracia. Y luego mintió al respecto. Y sabes, hablando de cerrarlo y ‘nosotros, nosotros’. Y dice ‘oh, me refiero al pueblo estadounidense’, de repente ya sabes, se le ocurrió una excusa. Supongo que se le dio a un abogado, pero todos se rieron de eso. Fue una desgracia para nuestro país. Fue una desgracia para el FBI. Entonces, cuando miro cosas así, él lideró esa investigación o como se llame. Diría que sí, creo que daña nuestra relación con Rusia. De hecho, creo que perjudica nuestra relación con muchos países. Creo que es una desgracia lo que está pasando. Y luego ves cómo, ya sabes, es partidista. Mire lo que está sucediendo donde, y ellos saben, saben que no hay manera de que pueda escapar de esos horribles textos que escribió. Entonces el otro lado sí. Pero es algo muy partidista. Creo que daña nuestra relación con Rusia. De hecho, creo que perjudica nuestra relación con muchos países. Creo que es una desgracia lo que está pasando. Y luego ves cómo, ya sabes, es partidista. Mire lo que está sucediendo donde, y ellos saben, saben que no hay manera de que pueda escapar de esos horribles textos que escribió. Entonces el otro lado sí. Pero es algo muy partidista. Creo que daña nuestra relación con Rusia. De hecho, creo que perjudica nuestra relación con muchos países. Creo que es una desgracia lo que está pasando. Y luego ves cómo, ya sabes, es partidista. Mire lo que está sucediendo donde, y ellos saben, saben que no hay manera de que pueda escapar de esos horribles textos que escribió. Entonces el otro lado sí. Pero es algo muy partidista.

JEFF GLOR: Los rusos que fueron acusados, ¿le pedirían a Putin que los envíe aquí?

PRESIDENTE TRUMP: Bueno, yo podría. No había pensado en eso. Pero ciertamente, voy a preguntar al respecto. Pero nuevamente, esto fue durante la administración de Obama. Estuvieron haciendo lo que sea durante la administración Obama. Y escuché que intentaban, o la gente lo intentaba, piratear el RNC también. El Comité Nacional Republicano. Pero teníamos mejores defensas. Me lo han dicho varias personas. Tuvimos defensas mucho mejores, por lo que no pudieron. Creo que el DNC debería avergonzarse de sí mismos por dejarse hackear. Tenían malas defensas y pudieron ser pirateados. Pero escuché que también intentaban hackear a los republicanos. Pero, y esto puede estar mal, pero tenían defensas mucho más fuertes.

JEFF GLOR: ¿Quién es tu mayor competidor? ¿Tu mayor enemigo a nivel mundial en este momento?

PRESIDENTE TRUMP: Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en el comercio. Ahora no pensarías en la Unión Europea pero son un enemigo. Rusia es enemiga en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, sin duda son un enemigo. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos. Quieren hacerlo bien y queremos hacerlo bien. Y estamos comenzando a hacerlo bien. Ya ves lo que está pasando, tenemos las mejores cifras de desempleo que probablemente hayamos tenido. El desempleo negro es el nivel más bajo en la historia. El desempleo hispano es el nivel más bajo de la historia, Jeff. El desempleo femenino es el más bajo en 66 años. Nuestros números son geniales. Nuestras cifras de PIB son mucho mayores de lo que pensaban.

JEFF GLOR: ¿Mucha gente se sorprendería al escuchar que usted menciona a la UE como un enemigo antes de China y Rusia?

PRESIDENTE TROMP: No, los miro a todos, EU es muy difícil. Yo quiero decírtelo Tal vez lo más difícil, no olviden que mis padres nacieron en sectores de la UE, ¿está bien? Quiero decir que mi madre era Escocia, mi padre era Alemania. Y – sabes que amo esos países. Respeto a los líderes de esos países. Pero, en un sentido comercial, realmente se han aprovechado de nosotros y muchos de esos países están en la OTAN y no estaban pagando sus cuentas y, ya saben, como un gran problema con Alemania. Porque Alemania hizo un acuerdo de oleoducto con Rusia. Donde van a estar pagando a Rusia miles de millones y miles de millones de dólares al año por energía y yo digo que eso no es bueno, eso no es justo. Se supone que debes pelear por alguien y luego que alguien le da miles de millones de dólares a quien eres, ya sabes, protegiéndome, creo que es ridículo, así que dejo que esto se sepa también esta vez. Te diré algo, hay mucha rabia por el hecho de que Alemania pague a Rusia miles de millones de dólares. Hay mucha ira También creo que es algo muy malo para Alemania. Porque es como – ¿qué están agitando una bandera blanca?

