Alias Iván Márquez notifica que no ocupará curul en el Senado

–En una carta abierta, el cabecilla de las exFar alias Iván Márquez comunicó que no se posesionara como Senador de la República el próximo viernes 20 de julio cuando se inicia el nuevo periodo legislativo. Argumenta tres circunstancias “insalvables”: el encarcelamiento de alias Jesús Santrich, la “desfiguración de la JEP” y el incumplimiento del acuerdo sobre la reforma política.

Como conclusión de su misiva, alias Iván Márque sentencia: “Que el caso Santrich y la perfidia o traición del Estado al acuerdo de Paz no se nos conviertan en el detonante del retorno a la confrontación”.

En cuanto al caso Santrich, afirma que “es un montaje judicial o entrampamiento urdido por el Fiscal General y la DEA” que lo tiene “injustamente tras las rejas” y, además, “entre la vida y la muerte al proceso de paz”.

Sobre lo que llama “la impresionante desfiguración de la JEP” dice que “hoy hace irreconocible esa Jurisdicción comparada con el texto original firmado por las partes en La Habana”.

Agrega que “no hay antecedentes próximos en el planeta tierra en el que un acuerdo de paz, luego de firmado y celebrado por los plenipotenciarios de las partes, haya sido modificado al antojo de personas interesadas, ajenas a esa construcción”.

Y sobre su tercera circunstancia para no ir al Congreso, “es que no se ve por ninguna parte la determinación de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo como la Reforma Política, sin la cual no habrían condiciones para el tránsito de la rebelión armada a la política legal”.

Además dice que es inconcebible que 5 años después de aprobado el primer acuerdo parcial sobre tierras, estas no se hayan formalizado o titulado a favor de los campesinos que actualmente las poseen”.

Afirma que es necesario volver al texto original del Acuerdo firmado en La Habana y que fuera depositado ante el Consejo de la Federación Suiza como un Acuerdo Especial del artículo 3 de los Convenios de Ginebra, y posteriormente ante NNUU como una declaración unilateral de Estado. El Acuerdo de Paz es hoy Documento Oficial del Consejo de Seguridad, lo cual genera para Colombia una obligación internacional de cumplimiento”.

“El Acuerdo que hoy nos muestran no es el que firmamos en La Habana”, añade.

Finalmente expresa que seguirá trabajando “día y noche sin cesar por la consolidación de la paz de Colombia, por el cumplimiento de lo acordado, por la reincorporación social y económica de los guerrilleros en los ETCR, sin inseguridad jurídica para nadie, así sea evadiendo insólitos operativos militares lanzados por el comando del ejército contra mí y contra (alias) Oscar Paisa, decisión que le importa un comino o no tiene en cuenta que hay de por medio un acuerdo para la terminación del conflicto”.