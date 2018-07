No habrá más peajes ni desaparecerá el retorno en la Autopista Norte

Tras una reunión de urgencia liderada por el alcalde de Chía Leonardo Donoso con Accenorte, el concesionario que adelanta las obras de ampliación de la Autopista Norte, el mandatario desmintió los rumores según los cuales se instalaría un nuevo peaje y se suprimiría el retorno existente.

Dicha información, que generó pánico entre líderes y vecinos de las veredas de Fusca, Torca y Yerbabuena alta y baja, mereció que Donoso, en conversación con Sergio Echavarría, representante legal de la firma contratista, convocara una audiencia el pasado jueves en la que tuvieron asiento varios presidentes de Juntas de Acción Comunal.

En ese sentido, el alcalde explicó que lo que ocurrirá será el aumento de casetas para mejorar el flujo vehicular. Estas pasarán de 12 a 20. “Quiero ser enfático en esto. Siguen los tres peajes que hasta ahora hemos tenido. El de Los Andes, en la Autopista Norte; el de Teletón, que es solamente para tráfico pesado; y el que está sobre la Carrera 7, en Fusca. Ninguno más”, explicó Donoso.

Lo que sí ocurriría, acorde con los diseños actuales del contratista, es que el retorno del peaje Los Andes, en el sentido sur-norte, se retrasaría al menos 300 metros hacia el sur, lo que fue rechazado enérgicamente por Donoso, pues esto aumentaría una vieja problemática y es la de unos 800 habitantes de Chía, lo que se traduce en unos 130 vehículos, que deben pagar peaje para moverse por el Municipio.

Sobre eso Donoso, una vez más, pidió expresamente llevar el tema a la Agencia Nacional de Infraestructura. “Es una violación al derecho a la libre

movilidad. Para ir a hacer una vuelta al centro o para comprar el pan, muchos de los habitantes de estas veredas tienen que pagar peaje. Eso no puede continuar”, reiteró el Mandatario. Y agregó que no solamente exigirá que el retorno no se mueva de donde está, sino que se convierta en un deprimido que disminuya la accidentalidad y garantice mayor velocidad en el flujo de automóviles.

En la reunión estuvieron representantes de la ANI y medios de comunicación locales como el Periódico de Chía que fueron testigos de los planteamientos de la Administración Municipal a favor de la comunidad.