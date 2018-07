Contralor pide a Superindustria cruce de información sobre el Cartel del PAE en Bogotá

Loterias

Loterías del 16 de julio en Colombia:

Cundinamarca 8990 – Serie 228

Tolima 3587 – Serie 044

DORADO

Mañana 3811 – Tarde 1074

CULONA:

1057

SUPER ASTRO SOL

3810 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

7853 – Signo Leo

PIJAO:

4817

PAISITA:

Día 9738 – Noche 4416

CHONTICO:

Día 9251 – Noche 2505

CAFETERITO:

Tarde 3661 – Noche 5685

SINUANO:

Día 1677 – Noche 3917

CASH THREE:

Día 912 – Noche 371

PLAY FOUR:

Día 5484 – Noche 9150

SAMAN:

0716

CARIBEÑA:

Día 8821 – Noche 0003

WIN FOUR:

6680

EVENING:

7321

MOTILÓN:

Tarde 2179 – Noche 5661

LA FANTÁSTICA:

Día 9561 – Noche 2728

ANTIOQUEÑITA

Día 3545 – Tarde 4952