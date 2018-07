Más de 2,5 millones de personas tendrán que declarar renta este año

Se acerca la época en la que las personas naturales empiezan a preparar sus papeles para presentar la declaración de renta. Sin embargo, en este 2018, algunas personas tendrán que declarar un poco más y otras que antes no tenían que tributar deberán hacerlo y tal vez aún no lo saben.

Sin duda, el primer paso a seguir es confirmar si dado el umbral de ingresos, efectivamente, la persona es declarante. Esto se define conociendo, entre otros, la cantidad de ingresos y el monto del patrimonio que se hayan tenido durante el 2017. Aquellos que tuvieron ingresos mayores a $44.603.000 están obligadas a declarar renta en el 2018.

Por ejemplo, una persona que gana aproximadamente $3.160.000 mensuales, debe declarar renta debido a que se consideran ingresos los 12 salarios mensuales, la prima de servicios y las cesantías.

Teniendo en cuenta lo anterior, Ángela González, directora ejecutiva del área de Impuestos de EY Colombia, menciona que “no hay que perder de vista que dentro de los ingresos que determinan si una persona supera el umbral de ingresos que la obligan a declarar, se incluyen también los rendimientos financieros que obtuvo durante el año y cualquier ingreso ordinario o extraordinario que la persona tenga. Frente a los ingresos laborales, la regla general para los empleados es que todo lo que reciben de su empleador es un ingreso sujeto a impuestos y esto incluye primas,

bonificaciones, comisiones e incluso pagos en especie”.

Adicionalmente, cualquier persona que al cierre del 2017 tuvo un patrimonio mayor a $143.366.000 también está obligada a presentar declaración de renta.

Una vez cada quien conozca si el cambio que trajo la Reforma lo afectó y tiene que tributar, es importante que los colombianos tengan buenas prácticas para presentar sus declaraciones de renta de forma rápida, eficiente y efectiva. Según González experta de la Firma global de servicios

profesionales, estas son algunas recomendaciones para agilizar el proceso:

-Tenga en cuenta que el formulario que se debe diligenciar cambió y será diferente para las personas residentes y no residentes

-Los diferentes tipos de ingresos están categorizados en cinco grupos: rentas de trabajo, de pensiones, de capital, no laborales y de dividendos.

Para cada uno de esos grupos se debe hacer una especie de declaración parcial que luego conforma el impuesto final.

-Cuantificar de manera adecuada, no sólo la cifra del total de ingresos del año anterior y de patrimonio para confirmar con antelación si en efecto se es declarante de renta, sino también los niveles de compras y consignaciones realizadas en 2017, pues estos son criterios que también pueden obligarlo a presentar declaración de renta sin importar su nivel de ingreso.

-Solicitar a tiempo certificados y documentos adicionales a los empleadores y entidades bancarias.

-Asesorarse de profesionales capacitados para no caer en errores.

-Aún está a tiempo de revisar medidas que optimicen su carga tributaria del año siguiente.

En el siguiente enlace, en la pestaña “Declaración y Pago Personas Naturales”, se puede consultar la fecha límite para presentar la declaración de renta: https://bit.ly/2pAChJD. Analizar con tiempo esta información puede evitarle sanciones que pueden ir entre los $332.000 hasta cifras muchísimo mayores.