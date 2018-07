Tras inversión de $ 21.000 millones 333 familias de Nariño recibieron su vivienda nueva

Tras una inversión de $ 21.000 millones de pesos, 333 familias del municipio de Olaya Herrera en Nariño, recibieron su vivienda nueva, en la urbanización Nueva Esperanza III.

Estas soluciones habitacionales, fueron construidas por Comfenalco Valle, como operador zonal de los recursos del Fondo Adaptación, para beneficio de estos hogares, que requerían de un techo digno, tras ser víctimas del fenómeno de la niña, entre los años 2010 – 2011.

Un total de 1.500 personas, recibieron las viviendas de una sola planta, 41 m2 construidos en un lote de 72 m2, distribuidos en sala – comedor, cocina, baño y dos alcobas.

Con esta obra, construida por Comfenalco Valle, por primera vez, el pacífico nariñense vive la revolución de la vivienda, gracias a la ejecución de este proyecto de alta ingeniería arquitectónica y social, que cuenta con todos los servicios necesarios para que las familias vivan de manera digna, incluyendo zonas recreativas.

En días pasados, el presidente, Juan Manuel Santos, hizo la entrega simbólica de las llaves de las casas nuevas a los 333 propietarios de la urbanización Nueva Esperanza III.

Las voces de los beneficiarios

Carmen Beatriz Castro Balverde

“Me siento muy feliz al recibir mi vivienda nueva, yo vivía en arriendo, había momentos en los que ni siquiera podía pagar cumplidamente porque está muy duro el trabajo y no vendía nada (…) Me siento segura de las casas que nos entregaron porque es algo propio y no tengo que pedirle permiso a nadie, porque no tengo que pagarle un peso a nadie”.

Yenny Suley Cuero Ortíz

“Mi casa quedaba en la orilla del río y cuando subía la marea se inundaba todo. Mi nueva casa me da confianza porque ya no voy a vivir en la orilla del río, ya no tengo que pensar en que cada vez que se suba el río voy a tener que salir corriendo. Estoy muy contenta”.

Yamiler Cuevas Hernández

“Yo me siento feliz por mi nueva casa, le doy gracias al Señor y, al Presidente. Yo vivía mal porque estaba viviendo en arriendo y eso es muy difícil. Yo corría peligro en donde vivía antes por las inundaciones y los derrumbes”.

Datos de la zona

El municipio de Olaya Herrera se encuentra ubicado en la costa pacífica colombiana a 400 kilómetros de la ciudad de Pasto, y aunque está en tierra firme, su único acceso es a través de vía marítima y fluvial, aspecto que hizo que el proceso de construcción fuera considerado de alta y compleja ingeniería.

El reto

Construir en el municipio Olaya Herrera se convirtió en todo un desafío logístico para el equipo de Comfenalco Valle que adelantó esta labor. El traslado de materiales de construcción se realizó inicialmente por vía terrestre desde Cali y Bogotá hasta los puertos de Buenaventura y Tumaco ubicados a 240 y 120 kilómetros respectivamente del municipio de Olaya Herrera.

Los insumos fueron transportados en embarcaciones medianas, lo que incrementó el número de traslados y costos del proyecto. Cabe resaltar que las situaciones de orden público, paros de transporte, temporada de lluvias intensas y fenómenos naturales, dificultaron los avances en los trabajos.

Este tipo de proyectos de viviendas sociales es único en su género en el municipio de Olaya Herrera y, por primera vez, el Gobierno Nacional realiza una gran inversión que le cambiará la imagen a este apartado, pero diverso y cálido rincón del Pacífico nariñense.