Desde el Concejo denuncian que la infraestructura de Transmilenio está deteriorada

Puertas dañadas, cables colgando, vidrios rotos y difícil funcionamiento de los puntos de prestación de primeros auxilios son algunas muestras del deterioro que presenta actualmente la infraestructura que hace parte del Sistema Transmilenio, denunció en debate realizado el día de hoy por el Concejal del Polo Democrático Alternativo Celio Nieves Herrera.

La investigación realizada donde se visitaron 102 estaciones pertenecientes a las 10 troncales más extensas del sistema; Caracas, AutoNorte, Suba, Calle 80, NQS Central, Avenida Américas, NQS Sur, Calle 26 y Carrera 10, demostró que el 100% de las estaciones visitadas tienen algún tipo de daño en su infraestructura, principalmente en sus puertas, y también en techos, pisos, cables, extintores, túneles, tótems, pisos de aluminio, barandas en zonas de transición entre vagones y cerramientos perimetrales tubulares.

“Con este panorama difícilmente la administración distrital alcanzará la meta que estableció en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” 2016 – 2019 con la recuperación de 134 estaciones para aumentar la percepción positiva del ciudadano frente al espacio público”, aseguró el concejal Nieves.

Con relación al aseo y limpieza, ciertos puentes permanecen sucios y rayados, pese a que a partir del 12 de febrero de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adjudicó la nueva licitación mediante concesión el servicio público de aseo para la ciudad, y en ella los nuevos concesionarios son responsables de la limpieza de estos puentes.

La señalética que posee el Sistema Transmilenio debería ser fundamental para que los usuarios no tengan la necesidad de solicitar ayuda al momento de desplazarse en su interior. No obstante, con este debate se comprobó que el número de rutas hace que su uso sea complejo, los infogramas (mapas, señales o avisos) son igualmente complejos, en muchos casos se encuentran dañados, con información errónea, con letra ilegible, no es bilingüe y tampoco cuenta con sistema braille para personas con discapacidad visual.

Esto demuestra, según el Concejal, que la carencia de una estrategia de comunicación eficaz en el Sistema limita el derecho ciudadano al disfrute de la infraestructura pública.

También se identificaron falencias en los puntos de atención de primeros auxilios en algunos de los portales de Transmilenio. En donde la situación más recurrente fue la ausencia de infraestructura física y dotacional adecuada para la atención de pacientes, así como deficiencias en la ventilación, insuficiencia de baños y lavamanos y botiquines oxidados, además no cuentan con sistemas de comunicación directos con la Secretaria Distrital de Salud.