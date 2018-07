Distrito adjudicó primeros contratos para operar los jardines infantiles cofinanciados

La Secretaría Social informó que ya se adjudicó el primer grupo de contratos para operar 24 jardines infantiles distritales cofinanciados.

Esto permitirá la reactivación de 3.929 cupos para niñas y niños menores de 4 años, en 10 localidades: Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, y que estaban en receso desde hace dos semanas.

Los jardines cofinanciados son unidades que se operaban a través de convenios de asociación que se celebran entre la Secretaría Social y entidades sin ánimo de lucro, en donde los aportes son conjuntos.

Una vez adjudicados los contratos, la Secretaría Social procederá con la legalización de los mismos para reactivar el servicio, realizando en algunas unidades operativas mejoras en infraestructura para garantizar la calidad en la prestación de los servicios.

En el caso de los jardines que no fueron adjudicados y que fueron declarados desiertos, donde los oferentes no cumplieron con las características técnicas, financieras y jurídicas exigidas por la ley, o donde no se presentaron, la Secretaría Social abrirá nuevamente los respectivos procesos de selección.

“La Secretaría Social tiene 53.000 cupos en jardines infantiles para niños. En este momento estamos en el proceso de contratación del 8% de esos cupos en la modalidad de cofinanciados. Este es un avance importante porque es la primera vez que se implementa el decreto 092 del Gobierno Nacional”, sostuvo la secretaria Social, María Cristina Veléz.

La funcionaria insistió en que la entidad seguirá trabajando con transparencia y exigiendo a los operadores altos estándares de calidad para la prestación de los servicios a la primera infancia cumpliendo la norma.

Así mismo, declaró que es urgente una revisión del Decreto 092 del 2017, para que se ajuste a las necesidades específicas de los servicios sociales operados por el estado en conjunto con entidades sociales sin ánimo de lucro.