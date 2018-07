No estamos trabajando en la regulación de la protesta social: Gobierno

Este jueves el Gobierno Nacional negó que se esté preparando un decreto para limitar este derecho constitucional a la protesta social. En ese sentido, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que se viene trabajando en un protocolo con las organizaciones sociales, pero que no se ha llegado a un acuerdo.

El ministro señaló que: “Nosotros no estamos trabajando en la regulación de la protesta social porque eso es un derecho fundamental que está garantizado en la Constitución”.

Y agregó que: “Hemos venido discutiendo con organizaciones de derechos humanos y con empresarios unos protocolos, pero no hemos logrado todavía un acuerdo, esto no es una novedad, nos venimos reuniendo desde el año pasado, pero no se trata de regular la protesta social”.

También sostuvo que dichos protocolos buscan: “definir mecanismos de interlocución entre las organizaciones de derechos humanos y el Gobierno Nacional”.

Al respecto, Guillermo Botero, ministro de Defensa designado, habló de la posibilidad de impulsar una ley estatutaria en el Congreso para regular la protesta.

Ante dichas declaraciones, varios políticos se han manifestado en contra por una posible violación de los derechos de la ciudadanía.