Registraduría alerta por correos falsos con supuestas notificaciones a jurados de votación

Ante la difusión de correos electrónicos que vienen recibiendo numerosos ciudadanos en los cuales se les informa sobre supuestas sanciones por el incumplimiento de su designación como jurados de votación en las elecciones que acaban de pasar, la Registraduría Nacional del Estado Civil informa que estas comunicaciones son falsas.

Las sanciones contenidas en los correos no son las contempladas en el código electoral y adicionalmente no han sido enviadas a través del dominio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que provienen de cuentas de correo particulares. La Registraduría Nacional no utiliza correos electrónicos para notificar sobre sanciones a los ciudadanos que han desatendido su compromiso como jurados de votación.

La entidad hace un llamado a las personas que están recibiendo este tipo de correos para que no den crédito a estos, se abstengan de abrir archivos adjuntos y pongan en conocimientos de estos a las autoridades competentes.