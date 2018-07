Tour de Francia: Rigoberto Urán se retiró de la competencia

–Aquejado por el traumatismo que sufrió en una doble caida en la etapa del pavé, el colombiano Rigobeto Urán se retiró de la competencia. No fue de la partida de este jueves, en cumplimiento de la etapa 12 con final en el mítico Alpe de Huez.

Como se recuerda, Urán tuvo un muy mal día en la etapa 9, que incluyó 27 kiómetros de adoquines. Sufrió dos caídas y en una de ellas sufrió un duro golpe en la rodilla izquierda, trauma que no pudo superar y que el día anterior le pasó factura, pues perdió más de 20 minutos de tiempo en la fracción.

Rigoberto, al servicio del equipo EF Education First – Drapac p / b Cannondale, ni siquiera estuvo en la línea de partida este jueves, para la etapa de 175,5 kilómetros de recorrido.

En su cuenta en Twitter, el pedalista antioqueño reseñó la dificil decisión:

También colgó en la red un declaración en español y en ingles:

“Cuando uno no está bien es inútil continuar, entonces hemos tomado una decisión difícil para mí, difícil para mi equipo. Queda bastante temporada y miraremos. Lo más importante ahora es recuperar bien, no queremos continuar en esta situación”.



“Today I have to share some bad news. I didn’t recover after the crash. Yesterday in the first real climb, all day, there was pain in my body.” – @UranRigoberto #PinkArgyle #TDF2018 leader Rigoberto Uran withdraws due to injuries: https://t.co/gvmAB4H6O7 pic.twitter.com/gDO7cuu5Rf

— EF Education First – Drapac p/b Cannondale (@Ride_Argyle) July 19, 2018