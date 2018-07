Proyectos para inclusión de personas en condición de discapacidad son insuficientes

Conforme revela Naciones Unidas, en la convención sobre los derechos de personas en condición de discapacidad; son insuficientes para garantizar una mejor vida a dicha población, pero en la práctica alrededor del 10% de esta población mundial, carecen de oportunidades enfrentándose a miles de obstáculos físicos y sociales.

Según indica la Secretaría de Salud, hoy en día en Bogotá se tienen identificadas 227.450 personas en condición de discapacidad, de las cuales 58% son mujeres y 42% hombres; siendo la Administración quien debe encargarse de brindar las condiciones necesarias para garantizar la calidad de vida de personas en condición de discapacidad, así mismo garantizar el acceso a todo lo necesario para que exista una verdadera inclusión social y no sigan siendo vulnerados sus derechos.

Pero es evidente y lamentable ver que las leyes, proyectos y programas establecidos en el Distrito Capital son incompletos e insuficientes porque no da garantías plenas a dicha población y no pasan de ser una buena intención. Lo que se ve reflejado en las constantes denuncias de las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores al considerar que no existe un verdadero aporte a su bienestar.

Aunque no se trata de desconocer algunos de los esfuerzos y proyectos que han realizado algunas de las entidades de la Administración, falta más contundencia a la hora de crear políticas públicas determinantes que permitan cubrir en totalidad las necesidades de las Personas en Condición de Discapacidad y a sus cuidadores.