Reto de los 21 días: Cambiar hábitos para empezar una vida más saludable

En la década de los 60, el cirujano plástico de la Universidad de Columbia, Maxwell Maltz, comenzó a ver que existía un patrón de conducta entre sus pacientes. Por un lado, los que sufrían alguna amputación tardaban 21 días en dejar de sentir la conocida “sensación fantasma” después de la pérdida de una extremidad; y por otro, a las personas que modificaba algún rasgo del rostro, les llevaba también 21 días en acostumbrarse a su nuevo aspecto.

“Estos y muchos otros fenómenos observados comúnmente tienden a mostrar que se requiere de un mínimo de 21 días para que una imagen mental establecida desaparezca y cuaje una nueva”, escribió Maltz en su libro Psycho-Cybernetics (Psico-Cibernética: El Secreto para mejorar y transformar su vida), un libro de autoconocimiento que habla del potencial humano.

A partir de ahí inició un estudio en donde determinó que sus pacientes se demoraban 21 días en crear un nuevo hábito, siempre y cuando fueran constantes todos los días. Y estas sensaciones no las aplicaba únicamente a la parte física sino también en la parte emocional, como la pérdida de un ser querido, cambio de casa o el reto de un nuevo empleo, entre otros.

Entonces, ¿solo necesitamos 21 días para adquirir un hábito nuevo?

El Dr. Elias Stambulie, médico especialista en diferentes ramas de la medicina alternativa explica cómo podemos adquirir esta nueva rutina para mejorar la salud.

“No es tan sencillo, pues debemos partir de la base en la que todos somos diferentes, por lo que quizás a algunos les funcione el reto de los 21 días y otros necesitarán más tiempo para interiorizar el nuevo hábito. Aunque lo más importante aquí es adquirir un compromiso, esforzarnos por conseguirlo y encontrar esa motivación extra sin la que no tendremos éxito” afirma el Dr. Stambulie.

Y continúa aclarando que “Nadie puede decirnos que la adquisición de este hábito nuevo es una tarea fácil, pero podrán afirmar que sí será gratificante con el paso del tiempo, pues se irá haciendo más sencilla hasta convertirse en una costumbre adquirida. Encontraremos que unos puedan ser más sencillos que otros”

Por ejemplo: si queremos empezar a tomar más agua, nos pondremos el reto de beber un vaso diario de agua al levantarnos. Los primeros días lo haremos por “obligación” y seguramente con el paso de los días será algo mecánico, hecho sin pensar.

Pero cómo crear unos nuevos hábitos y no morir en el intento:

“Puedes aplicar estos dos pasos, que detallo a continuación” especifica el Doctor.

1-Empieza con un nuevo hábito a la vez: Cambiar nuestra rutina puede ser lo más complicado y frustrante a la hora de querer empezar a tener una vida más saludable. Por eso es muy importante que lo que elijamos cambiar o mejorar sea algo que nos entusiasme.

Si vivimos en un piso alto, subamos por las escaleras una vez al día, dejemos descansar al ascensor.

Levantarnos 15 minutos antes y salir a correr puede ser nuestro objetivo.

Tomar al menos dos vasos de agua al día. Una ayudita para cumplir este objetivo es tener siempre una botella de agua cerca. Nada de excusas de no poder levantarnos.

“Opciones como las anteriores podemos encontrar miles y aunque parezcan insignificantes pueden mejorar nuestro cuerpo y mente” detalla el Dr. Elias.

2-No vale desanimarse a la primera de cambio: No aceptamos excusas de se me olvidó; Hoy no puedo hacerlo; Empiezo de nuevo la semana entrante… Como dijimos arriba la motivación y las ganas serán el motor de conseguir lo que nos propongamos. ¡Sí se puede!

Una vez que hayas elegido un nuevo hábito y puesto en práctica durante mínimo 21 días seguidos, mide tus resultados. Detente a pensar si tu nueva rutina la sigues haciendo porque es un deber o si ya tu cuerpo la va asimilando como algo que necesita y que le hace bien. ¿Notas que tu forma física ha mejorado, estás de mejor humor, con más vitalidad?

“Lo ideal es ir incorporando hábitos nuevos cada vez, para que nuestra vida sea más saludable y balanceada. Y aunque tardemos más de 21 días en ver los resultados no dejemos que la desmotivación nos invada, recuerda que hay personas que necesitan más tiempo que otras en este proceso” finaliza el Dr. Elias Stambulie, médico especialista en diferentes ramas de la medicina alternativa.

Ahora sí, estamos preparados. ¿Qué hábito vas a elegir y cuando vas a empezar a ponerlo en práctica?