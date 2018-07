Más del 50% de niños no tiene acceso a un jardín infantil

En Bogotá hay másde 723 mil niños y niñas, pero solo el 49.7% de ellos asisten a un establecimiento educativo formal. La Secretaría de Integración Social dispone de solo 12 jardines infantiles nocturnos y 366 diurnos para la atención de más de 125 mil niños y niñas.

Entre 2015 y 2018 se han cerrado 9 jardines infantiles nocturnos. Entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017 la Secretaría ha cerrado 47 jardines infantiles. La jornada nocturna solo cubre el 0.36% de la meta total de atención.

La Personería de Bogotá evidenció que de los más de 723 mil niños y niñas, entre los 0 y 5 años, que hay en la ciudad, la Secretaría de Integración Social (SIS) solo tiene la capacidad de brindar atención al 17.34% de ellos, es decir a 125.436 menores a través de 366 jardines infantiles. El déficit es tal, que solo en Ciudad Bolívar hay aproximadamente 700 menores en espera de un cupo escolar.

Pese al grave déficit de cupos, entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, la Secretaría ha cerrado 47 jardines diurnos y, entre 2015 y 2018, 9 nocturnos. Por esa razón solo se atienden a 265 menores en la jornada nocturna en 12 jardines dispuestos para este horario.

En visitas a 91 jardines se hallaron irregularidades, el 50% de ellos presentan fallas en las condiciones sanitarias, en el 96% se hallaron incumplimientos de remisiones a centros de salud por riesgo nutricional, el 30% no cuenta con zonas de recreación y el 71% no cuenta con áreas adecuadas para menores con discapacidad.

Adicionamente, la Personería Delegada de Sector Social encontró que la SIS dejó de ejecutar más de $5.038’818.822. del presupuesto asignado para la atención integral a niños de 0 a 5 años en jardines infantiles diurnos y nocturnos en los primeros años de ejecución del proyecto, donde se hallaron costos exagerados en la adquisición de elementos de aseo para los niños como cepillos de dientes, pañitos húmedos, cortaúñas, etc.

Hallazgos

La Secretaría dice que tiene la capacidad de atender integralmente 125.436 niños, a través de 366 jardines infantiles, por medio de convenios interinstitucionales; 31 jardines sociales son operados a través de cajas de compensación familiar, 68 cofinanciados con diferentes operadores y 267 administrados directamente por Integración Social. Sin embargo, la Personería descubrió que la Secretaría ha cerrado 47 jardines infantiles en los dos últimos años.

El servicio ofertado no brinda la cobertura y protección a los menores que actualmente requieren un cupo ante el evidente nivel de vulnerabilidad que se presenta en esta población en algunas zonas de la ciudad. Todos los jardines infantiles de Integración tienen niños en lista de espera para acceder a un cupo.

También continúan las fallas en el funcionamiento de los jardines. En el 28% de ellos las condiciones sanitarias son desfavorables, el 53% no cumple con los niveles nutricionales adecuados y se evidenció en el 96% de los jardines, que no remiten a los menores con riesgo nutricional a servicios de salud. Se encontró que algunos alimentos no indican fechas de vencimiento u otras observaciones, evidenciando la falta de capacitación por parte de la Secretaría a funcionarios encargados de la preparación de alimentos.

El 84% del personal de los jardines tienen contratación por prestación de servicios, lo que generan traumatismos en el servicio ya que los cargos no se suplen oportunamente y las renovaciones de contratos son demoradas. Se detectó un faltante de 147 cargos entre administrativos, docentes y otros profesionales, para cumplir con el estándar de atención, lo que no permite realizar, entre otros, un efectivo control en la nutrición y seguimiento psicológico de los niños y las niñas.

En las últimas visitas de seguimiento realizadas por el ente de control a 30 jardines operados directamente por la Secretaría, entre el 3 y 4 de julio de 2018, se descubrió que faltan 65 docentes para garantizar una adecuada prestación del servicio. Además, el 95% del personal en estos 30 jardines, tienen contrato por prestación de servicios y hay vencimientos de contratos laborales al 30 de junio de 2018, los cuales no han sido reemplazados.

La Personería iniciará una indagación preliminar para evaluar la gestión de los funcionarios encargados de la prestación del servicio en estas unidades operativas y solicitará a Integración Social, que adopte las medidas necesarias para cumplir integralmente con los estándares técnicos de calidad emitidos por esa entidad para el servicio de educación inicial.