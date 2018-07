Sujeto balea a transeúntes en Toronto; muere una mujer y 14 personas más quedan heridas

–Una mujer muerta y 24 personas más heridas dejó un sujeto que disparó en forma indiscriminada contra los transeúntes en una calle de la ciudad de Toronto, Canadá.

La policía en Toronto confirmó que protagonista del tiroteo murió en la reacción de los uniformados que atendieron la emergencia.

Los testigos informaron haber escuchado entre 20 y 30 disparos mientras el sospechoso caminaba por una de las aceras del barrio griego, Greektown, en Toronto.

Este video publicado en Twitter registra los tiros:

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r

— n? (@nsxoxoii) July 23, 2018