23% de hombres bogotanos realizan labores domésticas

La Administración Distrital reveló cifras de la distribución de las tareas del hogar en la capital el país, en el que reportó que por cada 8 mujeres que encabezan estos trabajos no remunerados, sólo hay dos hombres.

Estas cifras muestran que las mujeres siguen teniendo a cuestas la carga de las tareas domésticas, lo cual tiene efectos negativos sobre su salud y el uso del tiempo dedicado a educación, participación, descanso, actividades de autocuidado y empleo remunerado.

Socialmente se asume que el trabajo doméstico es una obligación “natural” de las mujeres o se justifica como una “muestra de amor”. Sin embargo, se desconoce la sobrecarga de trabajo que las mujeres tienen, lo cual se amplía para quienes además cuentan con un trabajo remunerado que implica una doble o triple jornada laboral. Según el DANE para el periodo 2016 -2017, el 12,7% de las mujeres sienten que el tiempo no les alcanza para realizar todas sus actividades, mientras que para los hombres este porcentaje es del 8,1%.

El desarrollo de actividades domésticas también conlleva a dificultades para acceder a trabajos de tiempo completo y mejor remunerados para las mujeres, ya que solo pueden asumir medias jornadas o trabajos informales que les brinden flexibilidad horaria, afectando su estabilidad laboral y los ingresos que reciben. Según cálculos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, el 77% del total de horas de trabajo doméstico son realizadas por las mujeres, a mayor número de hijos e hijas y a mayor edad de la mujer, la carga de trabajo se incrementa.

Un importante avance en materia de reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado en Colombia es la ley 1413 de 2010 la cual abrió paso a la valoración económica de esta labor y define el trabajo de hogar no remunerado como el conjunto de “servicios domésticos, personales y de cuidados generados y consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución económica directa”. Esta ley ha permitido identificar el uso del tiempo de las mujeres y cuantificar su aporte a la economía a través de la Encuesta del uso del tiempo (DANE). Se estima que el trabajo doméstico aporta el 17% del PIB de Bogotá ($21,3 billones de pesos) y 76% de las horas dedicadas a estas actividades son realizadas por mujeres.

Para conmemorar este día, la secretaría Distrital de la Mujer realizará diversas actividades. A nivel distrital se llevará a cabo el conversatorio “Es trabajo y tiene valor” el día 26 de julio con funcionarias y funcionarios, en el cual se busca identificar los avances en el reconocimiento social y económico del trabajo doméstico no remunerado, así como el impacto diferencial que tiene esta división desigual del trabajo, la transformación de imaginarios y la ampliación de la participación de todos los integrantes del hogar.

Así mismo, en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres se han desarrollado cuatro talleres. Dentro de los temas abordados se encuentran la economía del cuidado, masculinidades alternativas y trabajo feminizado. En estos espacios, las mujeres comparten sus experiencias e identifican oportunidades de transformación de roles con la orientación del equipo de profesionales de las Casas.