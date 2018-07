Greeicy Rendón es la nueva artista Deezer Next Colombia en 2018

Deezer, el servicio de streaming más personal del mundo, anunció que Greeicy Rendón como su próximo Deezer Next Colombia. La caleña ha tenido gran acogida con sus éxitos “Más Fuerte”, “Ya Para Qué” y “Amantes”, canciones que se han logrado posicionar dentro del top 50 de Deezer Colombia.

Deezer Next es el primer programa diseñado para apoyar el talento emergente en todo el mundo. Desde su lanzamiento en enero de 2017, los artistas globales y locales de Deezer Next han visto un gran aumento tanto en los seguidores como en el número de streams. Un ejemplo es Jorja Smith, que vio un impulso de más de 1.187% en reproducciones y más del 665% de crecimiento en fans, mientras que Zak Abel experimentó un impresionante salto de 1.307% en reproducciones y más de 2.263% de fans.

Greeicy Rendón, la artista Deezer Next Colombia, nos comentó: “En este momento hacer música es ser leal a lo que me gusta, a lo que me llena, a lo que me hace feliz, ahorita estoy haciendo música que es lo que siempre he soñado, ya la realidad ha superado mis sueños y todo lo que está pasando ahorita es como un regalo. Quiero agradecerle a Deezer, por darle una oportunidad a los nuevos artistas para mostrar su música de manera fácil y sencilla para la gente, gracias por apoyar a las mujeres latinas y las mujeres del mundo entero”.

“Es vital apoyar el desarrollo del talento. Los gustos de nuestros usuarios son diversos y hay un gran apetito por descubrir música, motivo por el cual hemos incluido una combinación definida de géneros en nuestro programa 2018; desde electrónica y dance hasta Indie-pop, Rap y música Urbana. Con los artistas seleccionados en 2017 logramos aumentar su audiencia global; esperamos que con los artistas escogidos este año logremos crear un éxito similar”, afirmó Sulinna Ong, vicepresidente Global de Marketing de Artistas.