Se eleva a 74 el número de muertos por incendios forestales en Grecia

–El número de muertos por los devastadores incendios forestales en Grecia se eleva 74 y el de heridos a 184, cifras que pueden seguir aumentando, pues continúa la búsqueda de más víctimas continúa en Mati en la costa este de Attica, informó la agencia griega de noticias ANA-MPA.

Según el último informe del vocero de la brigada de bomberos Stavroula Mallidi, los heridos son 164 adultos y 23 niños. También afirmó que entre las víctimasmortales hay muchos niños pequeños.

La agencia griega destaca que el gobierno ha implementado el plan de gestión de pérdidas humanas y todas las víctimas están siendo transferidas a la morgue en Goudi para identificarlas.

Hasta ahora, todos los muertos se han encontrado en el área entre Rafina y Nea Makri, especialmente en Mati y Kokkino Limanaki, donde fueron atrapados por las llamas en casas y automóviles o se ahogaron en su intento de escapar por el mar.

Death toll from #Attica fires rises to 74; number of injured at 187 at latest count

“Otros 26 cuerpos carbonizados fueron encontrados en Argyra Akti, Mati, cerca de Nea Makri”, dijo este martes el alcalde de Rafina-Pikermi, Evangelos Bournous, a la Agencia de Noticias Atenas-Macedonia (ANA).

“Hay una pila de 26 cadáveres, a solo 15 metros del mar. Las fuerzas policiales bloquearon el área. Estas personas debieron haber tratado de encontrar una salida al mar, pero probablemente quedaron atrapadas en las llamas”, agregó.

